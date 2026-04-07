Vence otro ultimátum: Trump dijo que eliminará a Irán en una noche

El Presidente Donald Trump en la rueda de prensa de ayer, acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la Casa Blanca / AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión en Medio Oriente al asegurar que su país tiene la capacidad de destruir “todos los puentes y todas las plantas energéticas” de Irán en apenas “cuatro horas”. La advertencia llega en la antesala del vencimiento del ultimátum que impuso a Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

“Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos a medianoche”, afirmó Trump en una rueda de prensa. “Cada puente en Irán será arrasado y cada planta de energía quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder volver a utilizarse jamás. Y todo eso se hará en cuatro horas, si queremos”, insistió. El mandatario incluso bautizó la fecha límite como “el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes”, y remató con una advertencia: si no hay acuerdo, Teherán “vivirá en el infierno”.

MÁXIMA PRESIÓN

El ultimátum, que vence esta noche a las 20 (hora de Washington), se inscribe en una estrategia de máxima presión. Trump ha reiterado en varias ocasiones que la reapertura de Ormuz es una condición indispensable para evitar una ofensiva de gran escala, aunque también ha enviado señales contradictorias al sugerir que el conflicto podría resolverse sin esa condición. En las últimas horas, volvió a afirmar que percibe a Irán negociando “de buena fe”, pero aclaró que la propuesta presentada por Teherán es “significativa, aunque no suficiente”.

Desde Irán, la respuesta fue de rechazo y firmeza. Las autoridades calificaron las amenazas como “temerarias” y advirtieron que no cederán ante presiones militares. El presidente del Parlamento iraní sostuvo que “no ganarán nada mediante crímenes de guerra” y reclamó respeto por los derechos del país. Teherán insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el levantamiento de sanciones, garantías de seguridad y el fin de los ataques sobre su territorio, además de un esquema que regule el tránsito marítimo sin imposiciones externas.

ATAQUE A UN YACIMIENTO DE GAS

Mientras tanto, la guerra en el terreno se intensifica. Israel lanzó un ataque de gran envergadura contra la planta petroquímica del yacimiento South Pars, la mayor reserva de gas natural del mundo, compartida con Qatar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que se trató de “un poderoso ataque” contra una instalación clave para la economía iraní, responsable de una parte sustancial de su producción energética. La ofensiva golpea directamente la capacidad industrial del país y eleva el riesgo de una escalada mayor.

Los bombardeos también alcanzaron la capital iraní. En Teherán, explosiones sacudieron distintos barrios y una densa columna de humo se elevó cerca de la plaza Azadi tras un ataque contra la Universidad de Tecnología Sharif, señalada por su vínculo con el programa militar. Entre los muertos figura el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, el mayor general Majid Khademi, además de otros altos mandos. Israel dejó en claro que continuará con su estrategia de eliminar objetivos estratégicos: “Seguiremos cazándolos uno por uno”, advirtió Katz.

Irán respondió con una nueva oleada de misiles contra territorio israelí. En Haifa, al norte del país, al menos cuatro personas murieron tras el impacto sobre un edificio residencial. A su vez, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita activaron sus sistemas de defensa aérea para interceptar drones y proyectiles, reflejando el riesgo de expansión regional del conflicto.

EL ESTRECHO DE ORMUZ, CLAVE

El estrecho de Ormuz sigue siendo el principal foco de tensión. Teherán mantiene un control férreo sobre la vía marítima y ha restringido el paso de buques vinculados a Estados Unidos y sus aliados. El tráfico cayó más de un 90% respecto al año pasado, lo que disparó los precios del petróleo y generó preocupación en los mercados internacionales.

El barril de Brent se mantiene en niveles elevados, con subas cercanas al 50% desde el inicio de la guerra, alimentando temores de inflación y desaceleración económica global.

El costo humano continúa en aumento. Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde el inicio del conflicto, mientras que en Israel y otros países de la región también se registran víctimas.

En Líbano, los enfrentamientos entre fuerzas israelíes y milicianos de Hezbollah han dejado más de 1.400 muertos y más de un millón de desplazados, agravando una crisis humanitaria ya crítica.

En este contexto, la combinación de amenazas, ofensivas militares y esfuerzos diplomáticos fallidos mantiene al mundo en vilo. El ultimátum de Trump añade presión a un escenario volátil, donde cualquier error de cálculo podría desencadenar una escalada aún más devastadora, con consecuencias de alcance global.