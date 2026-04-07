Salir del “closet”: algo que cuesta mucho y sobre todo en el fútbol

Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones
Golpe al consumo barrial en La Plata: se perderían casi $3 mil millones
Otra escena de muerte en La Plata que arroja enormes interrogantes
VIDEO. Esperas y micros que no paran: la baja frecuencia ya está en la calle
Del surtidor al enchufe: un taxista apostó a lo eléctrico para enfrentar los costos
Siguen los cruces: la ex mujer del fundador de ABES denunció una maniobra en su contra
VIDEO. Tan Biónica cierra el año en La Plata con un show en el Estadio UNO
El sector frutihortícola local sigue indefenso frente a la ola delictiva
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II
Ampliarán espacios en el parque Saavedra, con el achicamiento de calles
La imagen de Milei volvió a caer y pasó al frente la de Patricia Bullrich
Otorgan un anticipo de fondos a 12 provincias: Buenos Aires, afuera
Con un aforo reducido, regresan las clases a la Secundaria 3 de Los Hornos
Jornadas veterinarias en City Bell para vacunar y castrar mascotas
Cierra la ronda de elecciones de decanos de la UNLP con la facultad de Artes
En una causa de abuso, Casación rechazó un “juicio por la verdad”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A pesar de la apertura que existe en la actualidad con respecto a la sexualidad, en el ámbito futbolístico sigue siendo un tema tabú. Ignacio “Nacho” Lago, delantero de Colón de Santa Fe, tuvo la valentía de declararse gay. El mensaje de su pareja
Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
En medio de una sociedad cada vez más aperturista con el paso del tiempo temas como la homosexualidad han dejado de ser tabú. A pesar de esta situación, el deporte es uno de los ámbitos más cerrados en referencia a este tema en particular. Ni que hablar de nuestro país donde impera una cultura por demás machista donde el gay es mal visto y hasta veces maltratado desde el punto de vista psicológico y en ocasiones físicamente.
En ese sentido llamó la atención el hecho que salió a la luz con Ignacio Lago, una de las principales figuras del actual plantel de Colón de Santa Fe, que se encuentra militando en la Primera Nacional. El jugador se encontraba participando en un programa partidario “Sangre y Luto”, que se emite por Aire de Santa Fe.
A lo largo de la entrevista se pusieron al aire distintos mensajes para felicitar al delantero del equipo Sabalero, que fue una de las figuras y autor de uno de los goles de la victoria de Colón sobre San Miguel 3 a 0, en Santa Fe.
Hasta que uno llamó la atención a los televidentes y oyentes. Era un mensaje sorpresa para Ignacio Lago. “Hola gordo, espero que te haya gustado. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Gracias por defender los colores del club de mi ciudad”.
“Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”
Ignacio Lago Jugador de Colón
LE PUEDE INTERESAR
Vega e Imhoff, grandes abanderados de la causa
LE PUEDE INTERESAR
Loterías y quinielas
En ese momento, el estudio se inundó de felicidad y emoción. El mensaje era de Gonzalo Huser, pareja de Ignacio Lago, que reconoció que no tenía sospechas sobre la sorpresa organizada por la producción junto a su novio. “No sé cómo no me di cuenta, vivo dentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, enfatizó.
Ignacio “Nacho” Lago tiene 23 años. Nació en Isidro Casanova y debutó en el fútbol local en 2018, tras hacer las divisiones inferiores en Almirante Brown. Luego dio sus primeros pasos en Talleres de Córdoba, emigró a México donde jugó en el ascenso también, y regresó al país para jugar en San Martín (San Juan), Atlético Rafaela para después recalar en Colón.
El atacante está a punto de cerrar su nuevo contrato. El acuerdo se encuentra prácticamente sellado entre el club y Lago, que con su firma firmaría la renovación hasta diciembre de 2027. De concretarse, el delantero se convertiría en el jugador mejor remunerado del plantel superior.
En ese marco, el presidente José Alonso dejó entrever que la situación está muy avanzada. “Está todo sobre la mesa y solo falta que llegue el representante para firmar”, aseguró.
Al margen de números, contratos, extensión del mismo. Ignacio “Nacho” Lago rompió un mito del que muchos no se atreven: salir del “closet” y convertirse en el primer futbolista profesional de nuestro fútbol en revelar su homosexualidad.
Debido a su gran rendimiento y característica de encarador en el campo de juego tiene un puesto asegurado en Colón. Esta vez, “Nacho” Lago dio que hablar, no solo dentro del campo de fútbol sino fuera, dejando una marca importante para los futuros futbolistas.
"feliz vida, negro. te amo": nacho lago, jugador de fútbol de primera nacional en colón de santa fe, posó con su novio. pic.twitter.com/EuDQmwfFci— make argentina gay again (@makearggayagain) April 6, 2026
Ignacio lago y su pareja, Gonzalo huser en una selfie muy especial / ig
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí