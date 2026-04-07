Gimnasia busca el pase a final de vóley femenino

Gimnasia buscará el pase a la final de la Liga Argentina femenina de vóley, cuando se enfrente en el partido de vuelta a San Isidro de San Francisco (Córdoba).

Esta segunda semifinal del cruce entre ambos equipo se disputará esta noche, desde las 21, en las instalaciones del Polideportivo “Victor Nethol” de la sede social de calle 4 con la televisación de la señal de cable Fox Sports.

Con autoridad y un juego de altísimo nivel, Gimnasia jugó un gran partido en la ciudad de San Francisco el pasado viernes, sacó ventaja en la serie, y tendrá la gran chance de definir el pase a la siguiente fase con su gente.

Como se recordará en el primer cruce de la serie, Las Lobas se impusieron 3 a 1 con lo siguientes parciales: 18-25, 35-33, 25-18 y 25-22. En el caso que hoy gane el partido San Isidro se jugará un tercer partido mañana, en el mismo gimnasio mens sana para definir un boleto a la final de la presente edición de la Liga Argentina Femenina de vóley, cuyo último campeón fue casualmente Gimnasia, que derrotó en la final a Estudiantes en sets corridos

A todo esto, la dirigencia de Gimnasia informó aquellos simpatizante albiazules que quieran concurrir a observar el partido podrán adquirir sus entradas por el portal de autogestión.

El valor de las entradas será para socios será de $ 8.000 (entrada general) y $ 12.000 (platea). En lo que respecta a los no socios costarán de $ 12.000 (entrada general) y $ 17.000 (platea). Se venderán también tickets en boletería en la previa del encuentro.

TRIUNFO DE ESTUDIANTES

Por la zona permanencia, Estudiantes superó en el primer partido del triangular a Club Avellaneda (Rosario) por 3 a 1 (25-21, 25-18, 24-26 y 25/16). Hoy, desde las 21, jugará el partido decisivo con Instituto, en el gimnasio del club cordobés.