Grave accidente en la Ruta 36: el guitarrista de Los del Fuego pelea por su vida en el hospital de Melchor Romero

Durante la jornada de ayer, un grave incidente vial en la Ruta 36 conmocionó al ambiente de la cumbia santafesina. Emiliano Galeano, quien se desempeña como segunda guitarra de la emblemática agrupación Los del Fuego, resultó herido de gravedad luego de colisionar con su motocicleta contra un automóvil particular.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 40, en la mano descendente de la traza, dentro de la jurisdicción de Berazategui. Personal policial arribó al lugar tras una alerta al 911 y halló los restos de una motocicleta Honda GLH sin patente visible. El otro vehículo involucrado fue un Nissan Kicks, el cual presentaba daños de consideración en su luneta trasera producto del golpe.

Según los reportes preliminares, Galeano viajaba junto a una acompañante. Por motivos que la justicia aún intenta establecer, el rodado menor impactó contra la parte posterior del vehículo de mayor porte.

Ambos ocupantes de la moto recibieron asistencia inmediata por parte de los servicios de emergencia. Debido a la complejidad de su cuadro clínico, el guitarrista fue trasladado al hospital de Melchor Romero, en La Plata, donde permanece bajo pronóstico reservado. Por su parte, Corona también recibió atención médica tras el traslado en ambulancia.

Para evitar mayores demoras en el tránsito, los vehículos fueron desplazados hacia la banquina. La circulación en la zona recuperó la normalidad poco después del operativo de rescate y la limpieza de la calzada. La causa quedó radicada en la UFI N° 7 de Berazategui. La fiscalía ordenó las pericias de rigor bajo la carátula de "lesiones culposas".