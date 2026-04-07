Roció con nafta de su moto la casilla para quemarla junto a su hija en La Plata

Un joven de 23 años fue detenido en Abasto, acusado de intentar incendiar la vivienda de su ex pareja mientras ella se encontraba dentro junto a la hija de ambos, en un grave episodio de violencia de género ocurrido durante la jornada de este martes.

El hecho tuvo lugar en una casilla ubicada en calle 515 entre 179 y 182, hasta donde acudió personal del Subcomando Oeste tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 23 años, quien relató que, tras una discusión, su ex pareja Juan de la Cruz Cabrera, también de 23 años, la habría agredido físicamente y luego intentado prender fuego la vivienda en la que reside junto a la hija de tres años que tienen en común.

Según informaron fuentes policiales, el acusado extrajo nafta de su motocicleta y roció distintas partes de la casilla, logrando iniciar un foco ígneo sobre algunas tablas de la estructura. Sin embargo, el incendio no llegó a propagarse y fue controlado antes de que provocara consecuencias mayores.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido por los efectivos y aprehendido en el lugar. Tanto la mujer como la menor resultaron ilesas, aunque el hecho generó una fuerte conmoción entre vecinos de la zona.

La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio agravado por ser cometido por razones de género” y quedó a cargo de la UFI N°16 de La Plata, cuya titular dispuso el traslado del detenido para prestar declaración en la primera audiencia judicial.