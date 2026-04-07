Real Madrid y Bayern abren la serie de Cuartos

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Los merengues reciben a los bárbaros desde las 16 en el Santiago Bernabéu. En el mismo horario Sporting, ante Arsenal
Los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League comenzarán hoy, en una jornada que tendrá como principal atractivo el partido entre el Real Madrid y el Bayern Münich.
Dicho encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, contará con el arbitraje del británico Michael Oliver y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.
El Real Madrid, que es el máximo ganador de esta competencia con 15 Orejonas, viene de eliminar en los octavos de final al Manchester City con un contundente global de 5-1. Previamente, en los playoffs, había derrotado al Benfical, en una serie que estuvo marcada por la polémica tras los supuestos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasilero Vinicius Jr.
El Bayern Münich, por su parte, fue el segundo mejor equipo de la primera fase, por lo que avanzó a Octavos donde aplastó con un 10-2 en el global al Atalanta de Italia.
A la misma hora se llevará a cabo el otro partido, cuando el Sporting Lisboa al Arsenal inglés.
El encuentro, a jugarse en el Estadio José Alvalade y contará con el arbitraje del alemán Jan Seidel.
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El Sporting Lisboa es la gran revelación, ya que sorprendió al terminar la primera fase entre los ocho mejores, para luego eliminar al Bodo/Glimt, en una serie donde se recuperó tras caer 3-0 en la ida y golear 5-0 en la revancha.
Y Arsenal, arrasó en la primera fase y finalizó con puntaje perfecto, mientras que en Octavos derrotó 3-1 en el global al Bayer Leverkusen.
Por otro lado, mañana se jugarán los duelos restantes de la instancia definitiva. Barcelona recibe al Atlético Madrid. Mientras que Liverpool hará lo propio ante el PSG. Ambos partidos están programados para las 16.
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