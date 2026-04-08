Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

Deportes |MUCHAS CAMISETAS ALBIRROJAS EN EL CENTRO

Los hinchas de Estudiantes van llegando y se hacen notar en Medellín

Los hinchas de Estudiantes van llegando y se hacen notar en Medellín

José M. Córdoba, Jorge y Mario Jauregui Lorda, Alejandro Gómez y Ciro, Roberto y Rubén Paglietini, en Colombia para ver al Pincha

8 de Abril de 2026 | 09:59

Desde las primeras horas de ayer pudieron verse por las calles de Medellín, las primeras camisetas de Estudiantes, tanto en la zona céntrica de la ciudad como en las zonas más accesibles para el turismo en las adyacencias de la ciudad. Así, los colores rojo y blanco, de a poco, han ido visibilizándose. La presencia de Estudiantes no pasa desapercibida para el pueblo paisa.

Al margen de los hinchas que viajaron especialmente desde nuestro país -y que cada uno de ellos tendrá infinidad de anécdotas de viaje tras su regreso a casa- hay otras historias muy particulares.

Es el caso de Víctor Manuel Hernández, quien vive en Bogotá pero hoy estará presente en Medellín para acompañar de cerca sus colores amados “Me hice de Estudiantes por mi padre”, contó y adelantó que estará acompañado por su hijo, “también hincha de Estudiantes desde pequeño”. A la distancia, sin chances de ver al equipo, el amor por los colores se transmitió de generación en generación. Para Víctor, ver al equipo en su país será una de las grandes alegrías de este tiempo. Y para su hijo, una emoción inmensa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Víctor Hernández, junto a su hijo, posan con un banderín del Pincha

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Por qué la Comuna clausuró un hipermercado mayorista

En Gimnasia Auzmendi se perfila como titular junto a Torres para la Copa Argentina

De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran

Nuevo paro nodocente complica las clases en colegios y facultades de la UNLP: el impacto

Vuelven desde hoy los cortes de calles por la miniserie de Netflix y desconcierta a los comerciantes

De Felippe es caro y analizan otros nombres

La Plata, en modo solidario: desesperado pedido de donaciones
Últimas noticias de Deportes

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

El Pincha con suerte dispar en sus estrenos

Colombia, una tierra esquiva para el Pincha

“Dije lo que pienso y lo sostengo”, dijo Zaniratto
Policiales
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Crece la investigación por el uso ilegal de fármacos
Provocó un accidente y tenía licencia trucha
Un comerciante platense, blanco de la inseguridad
Política y Economía
Mar del Plata: el gasoil paraliza la pesca y presiona al transporte
Tres Arroyos: Los Arzoz realizan un nuevo remate con más de 600 cabezas
Junín: avanza el Plan Maestro del Salado y crece la expectativa en la región
Tandil será sede de Tecnobio 2026, jornada clave sobre agro y biológicos
La escribana de Adorni ya está en Tribunales para declarar ante el fiscal
Espectáculos
Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez 
Dura acusación de Silvia Süller a Silvio Soldán, tras su llanto en televisión: "Me pegó y me dejó en la calle con mis hijos"
Netflix apuesta fuerte por Argentina: todas las series y películas que llegarán entre 2026 y 2027
El fuerte posteo de Mauro Icardi y las fotos íntimas con La China Suárez ¿qué pasó?
Confirman la fecha de estreno del documental de Silvina Luna, los detalles
La Ciudad
La telemedicina, en la mira: en La Plata hablan de "uberización" y piden una regulación nacional
PROMUCO, el plan programa de remoción de autos abandonados en La Plata: paso a paso, cómo funciona?
El Gobierno busca frenar un paro total de micros, mientras sigue el calvario en La Plata por la baja frecuencia
Empleados del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por la amenaza de reducir un 25% la planta
Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla