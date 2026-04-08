Los hinchas de Estudiantes van llegando y se hacen notar en Medellín

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Desde las primeras horas de ayer pudieron verse por las calles de Medellín, las primeras camisetas de Estudiantes, tanto en la zona céntrica de la ciudad como en las zonas más accesibles para el turismo en las adyacencias de la ciudad. Así, los colores rojo y blanco, de a poco, han ido visibilizándose. La presencia de Estudiantes no pasa desapercibida para el pueblo paisa.
Al margen de los hinchas que viajaron especialmente desde nuestro país -y que cada uno de ellos tendrá infinidad de anécdotas de viaje tras su regreso a casa- hay otras historias muy particulares.
Es el caso de Víctor Manuel Hernández, quien vive en Bogotá pero hoy estará presente en Medellín para acompañar de cerca sus colores amados “Me hice de Estudiantes por mi padre”, contó y adelantó que estará acompañado por su hijo, “también hincha de Estudiantes desde pequeño”. A la distancia, sin chances de ver al equipo, el amor por los colores se transmitió de generación en generación. Para Víctor, ver al equipo en su país será una de las grandes alegrías de este tiempo. Y para su hijo, una emoción inmensa.
Víctor Hernández, junto a su hijo, posan con un banderín del Pincha
POR MES*
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