Provocó un accidente y tenía licencia trucha

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Una mujer de 53 años conducía ayer su camioneta cuando, por causas que se buscan establecer, chocó con una motocicleta que manejaba un hombre de 45 años, resultando este último con lesiones que motivaron luego su atención en el hospital de Romero.
A raíz de este accidente de tránsito, que se produjo en las calles 211 y 516, de la localidad de Abasto, de inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia y además arribaron efectivos policiales del Subcomando Oeste.
Se informó oficialmente que una vez que los oficiales identificaron a los protagonistas del siniestro vial, constataron que “la mujer, de nacionalidad boliviana, tenía una licencia para conducir apócrifa”.
En consecuencia, la conductora fue aprehendida por infracción al artículo 296 del Código Penal, que sanciona el uso de documentación falsa.
Tras incautársele esa licencia para conducir, los responsables del procedimiento secuestraron a ambos vehículos, para sus respectivos peritajes. Se indicó que la mujer en cuestión iba al volante de una camioneta Chery Tigo, mientras que el herido lo hacía a bordo de una Motomel B110.
En la comisaría séptima se instruyeron actuaciones que se caratularon “lesiones culposas e infracción al artículo 296 del Código Penal”. Intervienen la UFI Nº 10 y la UFI Nº 16 de La Plata.
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