La Comuna clausuró un hipermercado mayorista

La Municipalidad de La Plata clausuró en la tarde de ayer la sucursal del hipermercado mayorista “Vital” situada en 520 entre 21 y 23, Tolosa, según se informó desde la Comuna.

La medida derivó de una inspección en la que se detectaron irregularidades sanitarias, se detalló en forma oficial ante la consulta de este diario.

Siempre según el informe oficial, el procedimiento que quedó reflejado en el acta contravencional N° 17.076, fue desarrollado por personal de la Secretaría de Control Urbano, a instancias de un reclamo.

“Durante la inspección, los agentes constataron la presencia de alimentos en mal estado, puntualmente arroz y fideos que contenían gorgojos y gusanos”, detalló un portavoz de la Municipalidad.

Además, agregó que se verificó que “el establecimiento contaba con la habilitación vencida”, lo que agravó la situación.

Ante este escenario, las autoridades procedieron al secuestro de la mercadería afectada y dispusieron la clausura del lugar.