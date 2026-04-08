Desconcierto comercial ante nuevos cortes por la miniserie de Netflix

Una de las zonas más afectadas es 49 entre 6 y 7 / Adrián Sosa

La tercera etapa del rodaje de la miniserie de Netflix - “El futuro es nuestro” - volvió a modificar la rutina en la zona del Pasaje Dardo Rocha. Pero más allá del despliegue técnico, lo que predominaba en las últimas horas era la incertidumbre entre los comerciantes, quienes aseguran que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no fueron informados.

En etapas previas, la producción -a cargo de K&S Films- generó cortes de tránsito, restricciones de estacionamiento y cambios en la circulación en distintos puntos del Centro, con un impacto directo en la actividad. Sin embargo, en esta nueva fase, el principal problema parece ser la falta de previsión.

“Hasta el momento nadie nos comunicó nada. La vez pasada sí lo habían hecho, pero ahora no sabemos bien qué va a pasar. Solo vimos el despliegue de camiones”, contó María Edith Germanier, una comerciante de la zona.

Según relatan, esta vez no se lograron coordinar horarios, ni detalles, lo que se traduce en preocupación. “Afecta bastante, sobre todo porque es principio de mes. Es cuando más movimiento hay por las promociones de los bancos y el cobro de sueldos. Ahora se nota que se vende un poco menos”, señaló Juan Pedro Chilamberro, desde su librería comercial.

El impacto no se limita a eventuales cortes totales, las restricciones parciales modifican la dinámica comercial. “El cliente no puede estacionar. Acá suelen dejarlo una o dos horas, y eso mueve mucho el negocio”, agregó Chilamberro. En ese sentido, estima que la merma puede rondar el 50 por ciento, ya que si bien parte de la clientela llega caminando, otra depende directamente del acceso vehicular.

Desde la Comuna se informó que hoy, de 9 a 11.30, la circulación estará cerrada en 6 entre 49 y 50; mañana jueves, 22 a 02, en 50 entre 6 y 7; y el viernes, de 01 a 04, en 6 entre 49 y 50.