Bajo amenaza de muerte, le roban su moto sobre calle 12

Una mujer de 43 años se disponía en la tarde del lunes a irse de su casa, en inmediaciones del Parque Saavedra, a bordo de su moto. Pero lo evitó un ladrón que, a punta de pistola, se la sustrajo y escapó del lugar.

Fuentes policiales consignaron que este hecho de inseguridad ocurrió en calle 12 entre 65 y 66.

Sobre el episodio, uno de esos voceros informó que la damnificada, poco antes de las 18 de esa jornada, “se estaba por ir de su casa en la moto, una Honda modelo CB 190 Repsol, de colores blanca, negra, roja y naranja, que estaba estacionada en la vereda”.

Pero la mujer “se dio cuenta que le faltaba el casco, por lo que entró y cuando salió otra vez a la vereda, se topó con un delincuente que tenía un arma de fuego en una mano”.

Acotó que “la amenazó de muerte, le sacó la moto y huyó tomando por calle 12, hasta ser perdido de vista”. Los pesquisas esperan identificar al ladrón con cámaras de seguridad del lugar.