Un comerciante platense, blanco de la inseguridad

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Un hombre de 55 años decidió el domingo de Pascua ir hasta el Mercado Regional de La Plata, para ver si la tormenta del fin de semana había afectado a los dos puestos de frutas y verduras que tiene en ese predio de 520 entre 115 y 116.
Fuentes policiales del caso indicaron que el comerciante “tiene los puestos 10 y 11 en la Nave 1, de donde se retiró el jueves Santo alrededor de las 10 de la mañana, junto a su hijo y un empleado”.
“Cerraron los puestos con candado en sus portones traseros y sus frentes con persianas metálicas”, señaló uno de los voceros consultados.
Hasta ahí, lo habitual dentro de la rutina por esa actividad comercial.
Sin embargo, aseguró el mismo vocero, enorme fue el disgusto y la bronca del damnificado cuando hacia el final de la noche del domingo decidió ir al lugar, preocupado por eventuales daños que pudo haber causado la tormenta en sus puestos de venta.
En base a lo relatado por el mismo informante, “se encontró con todo desordenado en su oficina. Pero inicialmente supuso que se debía a los fuertes vientos que hubo”.
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”Pero fue un cliente quien le hizo saber que otros puesteros había sufrido un robo, por lo que revisó los suyos y comprobó que de una caja de cartón le habían sustraído poco más de 900.000 pesos que dejó guardados ahí”, reveló.
“La caja quedó tirada en el piso y vacía”, completó.
También refirió que “tras acomodar los estantes, posteriormente constató que una de las rejas posteriores de uno de sus puestos había sido violentada”. Y cerró: “el domingo, a las 15, hubo quien vio a sujetos entrar por una esquina del Mercado Regional”. Investigan el caso.
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