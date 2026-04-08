Crece la investigación por el uso ilegal de fármacos

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En el departamento del enfermero hallado sin vida en Palermo descubrieron ampollas del laboratorio de Ariel García Furfaro
La investigación por la trama de las llamadas “Propofest” sumó en las últimas horas un dato clave que vuelve a poner el foco en el circuito clandestino de fármacos: en el departamento del enfermero hallado muerto en Palermo encontraron ampollas de fentanilo vinculadas al laboratorio del empresario Ariel García Furfaro, actualmente procesado en la causa por el opioide contaminado.
El hallazgo se produjo durante los peritajes en la vivienda donde fue encontrado sin vida el profesional de la salud, en un caso que se analiza en paralelo con otras muertes bajo sospecha y el desvío de drogas hospitalarias. Según se pudo reconstruir, en la cocina del lugar había tres ampollas de fentanilo correspondientes al certificado N° 53.100, vinculado a la firma HLB Pharma, el laboratorio asociado a Furfaro.
Ese dato no es menor. Ese certificado habilitaba la producción del medicamento, pero actualmente ya no está vigente: el laboratorio fue clausurado tras la intervención de la ANMAT, que prohibió la elaboración, comercialización y uso de varios de sus productos luego de detectarse graves irregularidades. En ese expediente, la Justicia investiga la posible relación entre ese opioide contaminado y al menos 111 muertes.
La presencia de estas ampollas en el departamento del enfermero abre interrogantes clave. Una de las principales hipótesis es que podrían formar parte de un lote que debía ser retirado del circuito sanitario tras las alertas oficiales. Sin embargo, los investigadores sospechan que no todas las unidades fueron efectivamente decomisadas, lo que podría haber facilitado su desvío hacia un mercado ilegal.
En ese sentido, las fuentes del caso advierten que el material encontrado podría provenir de remanentes que debían ser entregados para su destrucción. Si esto se confirma, quedaría en evidencia una falla en los controles posteriores a la prohibición, un punto crítico dentro de la investigación.
El caso del enfermero fallecido se suma a una serie de episodios que sacuden a la comunidad médica. En su departamento se hallaron más de 100 ampollas de distintas drogas, entre ellas propofol, fentanilo y otros anestésicos de uso hospitalario. Además, se detectaron jeringas, y agujas.
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Todo esto alimenta la hipótesis de un circuito paralelo de consumo y distribución de estas sustancias, muchas veces asociado a encuentros clandestinos conocidos como “Propofest”. Estos eventos, también llamados “viajes controlados”, implican el uso de anestésicos en contextos recreativos, una práctica extremadamente riesgosa que requiere intervención médica especializada.
Mientras avanzan las pericias y el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados, la causa sigue sumando piezas a un entramado complejo.
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