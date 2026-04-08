Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

La Ciudad

Empleados del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por la amenaza de reducir un 25% la planta

Hay preocupación en la estación de La Plata por posibles despidos

Empleados del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por la amenaza de reducir un 25% la planta
8 de Abril de 2026 | 08:04

Escuchar esta nota

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre 240 despidos, que equivale a la reducción de casi el 25% del organismo, por lo que hay preocupación en la estación de La Plata ubicada en 13 y 610, al igual que en las del todo el país. En ese marco ayer realizaron un paro de actividades para intentar revertir el plan del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa. 

Según se supo, la idea de la administración nacional es avanzar con 240 cesantías antes del 10 de abril, en una planta que cuenta en la actualidad con 972 empleados.

La decisión afecta a la sede central y estaciones en todo el país, incluida la de nuestra ciudad. En ese sentido, son unas 18 en el interior de la provincia de Buenos Aires, que van desde la de Mar del Plata hasta Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio, entre otras. De la sede de la Ciudad de Buenos Aires despedirían a 110 empleados, mientras que suman 130 los que están en la mira y se desempeñan en las estaciones meteorológicas del país.

La medida, según denuncian los trabajadores, deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo, ya que quedaría con unas 540 personas cuando el número correcto para su desarrollo debería rondar los 1200.

Cabe destacar que desde 2024 se registra una reducción de personal en el organismo -La Plata fue una de las estaciones más afectadas- producto de despidos, jubilaciones y renuncias, lo que generó que la planta actual esté por debajo de la cantidad necesaria para garantizar el funcionamiento pleno del servicio.

“La calidad de un servicio meteorológico no depende solo de la tecnología: necesita personas, tiempo y continuidad. Ajustar en personal no mejora el pronóstico. Para que funcione mejor, el camino es otro: invertir, fortalecer los equipos y sumar gente”, señaló la comunicadora meteorológica Cindy Fernández.

LE PUEDE INTERESAR

Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?

LE PUEDE INTERESAR

En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros

Actualmente el SMN se rige bajo los parámetros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los datos recolectados permiten elaborar estadísticas utilizadas en distintas áreas, como en el sector agropecuario. Eso sirve para enfrentar los desafíos ambientales, basados en la evidencia empírica de datos certeros. Y más allá de que la falta de personal impacta en la calidad de los pronósticos, también crece el riesgo en actividades como la aviación. De hecho, cada vuelo que despega se planifica en base a información meteorológica precisa y actualizada, lo que permite elegir una mejor ruta y evaluar las condiciones en aeropuertos para el aterrizaje.

Frente a esto, desde el gremio ATE explicaron que el recorte "dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan. Es perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos. Cada puesto que se elimina aumenta el riesgo: para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

Por qué la Comuna clausuró un hipermercado mayorista

A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Nuevo paro nodocente complica las clases en colegios y facultades de la UNLP: el impacto

De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran

Vuelven desde hoy los cortes de calles por la miniserie de Netflix y desconcierta a los comerciantes

Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”

En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros

En Gimnasia Auzmendi se perfila como titular junto a Torres para la Copa Argentina
Últimas noticias de La Ciudad

Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?

En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros

De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran

La Plata, en modo solidario: desesperado pedido de donaciones
Espectáculos
Confirman la fecha de estreno del documental de Silvina Luna, los detalles
Dos figura importantes y récord de votos: una participante muy picante quedó eliminada de Gran Hermano 
Oscuro motivo: se filtró la verdadera razón de la salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano
“Hacks” dice adiós: una pareja despareja que enamoró a la audiencia
Tropezón y caída: Del Boca renunció a “GH” por un accidente
Policiales
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Crece la investigación por el uso ilegal de fármacos
Provocó un accidente y tenía licencia trucha
Un comerciante platense, blanco de la inseguridad
Deportes
A Estudiantes le llegó la hora de la verdad en la Copa Libertadores: formaciones, hora y TV
El Pincha con suerte dispar en sus estrenos
Colombia, una tierra esquiva para el Pincha
Los hinchas llegaron y se hicieron notar en Medellín
“Dije lo que pienso y lo sostengo”, dijo Zaniratto
Información General
Arranca la inscripción a los "Vouchers Educativos" 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y hasta cuándo
El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra
Los números de la suerte del martes 7 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla