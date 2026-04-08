Empleados del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por la amenaza de reducir un 25% la planta

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Hay preocupación en la estación de La Plata por posibles despidos
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Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre 240 despidos, que equivale a la reducción de casi el 25% del organismo, por lo que hay preocupación en la estación de La Plata ubicada en 13 y 610, al igual que en las del todo el país. En ese marco ayer realizaron un paro de actividades para intentar revertir el plan del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa.
Según se supo, la idea de la administración nacional es avanzar con 240 cesantías antes del 10 de abril, en una planta que cuenta en la actualidad con 972 empleados.
La decisión afecta a la sede central y estaciones en todo el país, incluida la de nuestra ciudad. En ese sentido, son unas 18 en el interior de la provincia de Buenos Aires, que van desde la de Mar del Plata hasta Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio, entre otras. De la sede de la Ciudad de Buenos Aires despedirían a 110 empleados, mientras que suman 130 los que están en la mira y se desempeñan en las estaciones meteorológicas del país.
La medida, según denuncian los trabajadores, deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo, ya que quedaría con unas 540 personas cuando el número correcto para su desarrollo debería rondar los 1200.
Cabe destacar que desde 2024 se registra una reducción de personal en el organismo -La Plata fue una de las estaciones más afectadas- producto de despidos, jubilaciones y renuncias, lo que generó que la planta actual esté por debajo de la cantidad necesaria para garantizar el funcionamiento pleno del servicio.
“La calidad de un servicio meteorológico no depende solo de la tecnología: necesita personas, tiempo y continuidad. Ajustar en personal no mejora el pronóstico. Para que funcione mejor, el camino es otro: invertir, fortalecer los equipos y sumar gente”, señaló la comunicadora meteorológica Cindy Fernández.
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Actualmente el SMN se rige bajo los parámetros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los datos recolectados permiten elaborar estadísticas utilizadas en distintas áreas, como en el sector agropecuario. Eso sirve para enfrentar los desafíos ambientales, basados en la evidencia empírica de datos certeros. Y más allá de que la falta de personal impacta en la calidad de los pronósticos, también crece el riesgo en actividades como la aviación. De hecho, cada vuelo que despega se planifica en base a información meteorológica precisa y actualizada, lo que permite elegir una mejor ruta y evaluar las condiciones en aeropuertos para el aterrizaje.
Frente a esto, desde el gremio ATE explicaron que el recorte "dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan. Es perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos. Cada puesto que se elimina aumenta el riesgo: para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria".
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