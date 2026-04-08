Regalo para la humanidad: el “baile” de la Luna y la Tierra

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La tripulación de la nave Orion capturó imágenes impactantes del planeta azul ocultándose detrás del horizonte lunar. La misión ya viene en camino a casa
A más de medio siglo de la célebre fotografía del “amanecer de la Tierra” tomada por el Apolo 8, la misión Artemis II volvió a ofrecer una escena que mezcla ciencia, historia y asombro humano: la Tierra desapareciendo lentamente detrás del horizonte de la Luna.
La secuencia de imágenes difundida por la NASA muestra algo parecido a una coreografía cósmica. Mientras la nave Orion emprende su viaje de regreso, la Tierra y la Luna parecían moverse en un delicado “baile” sobre el fondo oscuro del universo, con el planeta azul emergiendo y ocultándose detrás del paisaje lunar.
Los protagonistas de este momento fueron los cuatro tripulantes de la misión: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.
Durante casi siete horas, los astronautas permanecieron junto a las ventanas de la nave observando el espectáculo del espacio profundo. Desde allí pudieron contemplar un paisaje único: la superficie lunar en tonos grises y marrones en primer plano, mientras la Tierra brillaba intensamente en azul en la distancia.
La nave volaba a unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar, mucho más lejos que las misiones Apolo, que orbitaban a unos 100 kilómetros. Esa distancia ofreció una perspectiva inédita del sistema Tierra-Luna.
Una de las imágenes más impactantes de la serie recuerda inevitablemente a la histórica fotografía tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta Bill Anders, durante el primer sobrevuelo tripulado de la Luna.
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Aquella imagen, conocida como “Earthrise”, fue considerada una de las fotografías más influyentes del siglo XX y apareció en el libro de la revista Life “Cien fotografías que cambiaron el mundo”.
Las nuevas fotos de Artemis II parecen destinadas a ocupar un lugar similar: muestran a la Tierra como un pequeño oasis azul suspendido en la inmensidad del cosmos.
Durante los 40 minutos de sobrevuelo lunar, la tripulación describió paisajes que parecían salidos de una película.
Victor Glover relató haber visto un cráter doble que recordaba a un muñeco de nieve, mientras la nave atravesaba regiones de la cara oculta de la Luna que nunca habían sido observadas iluminadas durante las misiones Apolo.
Los astronautas también presenciaron fenómenos espectaculares: un amanecer, un atardecer y un eclipse, cuando la Luna bloqueó completamente al Sol.
“Es realmente difícil de describir. Es increíble”, dijo Glover.
La misión también dejó un nuevo récord. Los cuatro astronautas se convirtieron en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra, alcanzando 406.771 kilómetros de distancia, superando el registro del Apolo 13 en 1970.
La NASA celebró el logro como una señal del renacimiento de los vuelos espaciales tripulados hacia la Luna.
Antes de iniciar el regreso, la astronauta Christina Koch, primera mujer en sobrevolar la Luna, dejó una reflexión que resumió el espíritu de la misión. “Volveremos”, aseguró. “Seremos una inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra”.
La cápsula Orion tiene previsto amerizar frente a la costa de California, cerrando una misión que dejó algo más que récords: un nuevo retrato del delicado baile cósmico entre la Tierra y la Luna.
Salida de la órbita lunar: la nave Orion comenzará a abandonar gradualmente la órbita de la Luna, iniciando el trayecto de regreso hacia la Tierra. Antes de ejecutar la maniobra de escape, los astronautas mantendrán un intercambio con científicos de la NASA para compartir sus primeras impresiones tras el histórico sobrevuelo.
Jornada de recuperación para la tripulación: la agenda incluirá también un día de actividades menos exigentes, pensado para que los astronautas recuperen energías luego del intenso paso por la órbita lunar y se preparen para las próximas etapas del retorno.
experimentos sobre radiación solar: la tripulación realizará pruebas para medir la exposición a la radiación cósmica y simulará situaciones de tormentas solares. Para ello deberán construir refugios dentro de la cápsula Orion con los suministros disponibles.
Pruebas de pilotaje manual: durante la misma jornada, los astronautas practicarán maniobras de control manual de la cápsula, evaluando distintos modos de conducción de Orion en el espacio profundo.
preparativos para el regreso: el equipo revisará todo el protocolo de reingreso a la atmósfera, verificará los sistemas de la nave y ensayará el uso de prendas de compresión, diseñadas para ayudar al organismo a readaptarse a la gravedad terrestre tras varios días en microgravedad.
reingreso y amerizaje en el Pacífico: en la etapa final, los astronautas prepararán los trajes de reentrada y coordinarán la separación del módulo de servicio. Durante el ingreso a la atmósfera el escudo térmico soportará temperaturas cercanas a 1.500°C. Luego se desplegarán los paracaídas y la cápsula amerizará en el océano Pacífico, donde será recuperada por equipos de la NASA y la Marina estadounidense.
Una imagen de la NASA que muestra la salida de la Tierra sobre la Luna, tomada en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1968, desde el Apolo 8 (izquierda). Y una imagen de la NASA que muestra la Tierra ocultándose tras el horizonte lunar, vista desde la nave espacial Orion, el 6 de abril de 2026 (derecha) / AFP
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