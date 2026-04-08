Pronóstico del tiempo | Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?

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El tiempo seguirá inestable este miércoles en La Plata, aunque repuntará hacia el cierre de semana, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.
Para esta jornada se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de lloviznas por la mañana y chaparrones hacia la tarde, vientos moderados y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 20.
El jueves amanecerá parcialmente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 21.
En tanto que el vienes tendrá cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 21.
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