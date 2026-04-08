Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |FUNDACIÓN SUMANDO VOLUNTADES

Desesperado pedido de donaciones en la Ciudad

Hacen falta mantas, alimentos no perecederos, ropa y calzado de hombre. Se destina a personas en situación de calle

Desesperado pedido de donaciones en la Ciudad

Sumando voluntades entrega ropa y comida en la Ciudad / S.Voluntades

8 de Abril de 2026 | 04:48
Edición impresa

La llegada del primer frío intenso y las lluvias han encendido una alarma en los sectores más vulnerables. Nancy Maldonado, titular de la Fundación Sumando Voluntades, emitió un mensaje desesperado ante la crítica situación que atraviesan cientos de personas que subsisten a la intemperie.

Maldonado describió un panorama de desborde absoluto: “Es impresionante. En estos días nos desbordaron y dimos todo lo que teníamos”.

Durante las últimas horas, los voluntarios de la fundación recorrieron diversos puntos entregando capas de lluvia y mantas, pero la demanda superó ampliamente las existencias.

“A los que están en la calle se les moja todo”, lamentó la titular de la fundación.

Uno de los puntos de mayor preocupación para la entidad se encuentra en la zona de Villa Elisa, específicamente en la bajada de la autopista. Allí, un hombre vive en condiciones de extrema precariedad entre las cañas, protegido apenas por unos pedazos de nylon: “Necesitamos que lo difundan, por favor. Necesitamos que alguien se haga cargo de esta persona. Se va a morir en esas condiciones”.

A pesar de la falta de recursos textiles, la labor de asistencia alimentaria no se detiene. El equipo de Sumando Voluntades continúa saliendo por las noches para recorrer las calles de La Plata, distribuyendo recipientes de polenta con salsa boloñesa caliente, café, mate cocido y budín para intentar paliar el impacto de la baja temperatura.

LE PUEDE INTERESAR

$4.000.000: crece el premio del Súper Cartonazo

LE PUEDE INTERESAR

Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico

Sin embargo, la prioridad absoluta en este momento es recuperar el stock de abrigo para evitar consecuencias fatales ante el invierno que se avecina.

CÓMO COLABORAR

La Fundación solicita a la ciudadanía la donación urgente de los siguientes elementos: mantas y frazadas (necesidad crítica); ropa para hombre (abrigo, medias, equipos de lluvia) y calzado, del número 39 al 45; alimentos como tomate en lata, en botella, sachet, aceite, azúcar, yerba .

Se puede llevar las donaciones a la sede de la Fundación, situada en 8 número 256 entre 37 y 38, los lunes de 12 a 19; los miércoles, de 12 a 19; los jueves, de 9 a 13; y los sábados, de 10 a 17.

Para coordinar entregas o brindar información sobre casos de emergencia, los vecinos pueden comunicarse directamente al teléfono 221 5389296.

“Necesitamos de todo. Esta fue la primera lluvia y el primer frío, y ya no nos queda nada para dar”, concluyó Maldonado, apelando una vez más a la tradicional solidaridad de los platenses para proteger a quienes más lo precisan.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clausuraron un hipermercado mayorista en La Plata: hallaron alimentos con gorgojos y habilitación vencida

EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores

En 2025 la Comuna gastó $475 mil millones: la mayor parte, en Obras, Educación y Delegaciones

De únicas a pintas vacías: el club de las 27 cervecerías platenses que cerraron barriles en la última década

"Golpes en la cabeza": la hipótesis principal apunta a que el jubilado fue asesinado en La Plata

Tras varias horas, se levantó el corte en la Autopista por el golpe al consumo barrial en La Plata

Zaniratto en La Redonda: "Esperaba otra cosa, pero las decisiones se aceptan”
+ Leidas

De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres

La Comuna clausuró un hipermercado mayorista

Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”

Nuevo paro nodocente complicará las clases en colegios y facultades

El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios

Desesperado pedido de donaciones en la Ciudad

Disertación en el Colegio Nacional de La Plata

Alak designó a Matías Remes Lenicov como subsecretario de Hacienda
Últimas noticias de La Ciudad

El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios

De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres

$4.000.000: crece el premio del Súper Cartonazo

Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico
Policiales
Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Crece la investigación por el uso ilegal de fármacos
Provocó un accidente y tenía licencia trucha
Un comerciante platense, blanco de la inseguridad
Espectáculos
Furor por BTS en La Plata: agotaron la preventa y agregan una tercera fecha
“Secuelas psicológicas”: cómo fue el juicio de Tamara Paganini contra la producción de Gran Hermano
Netflix vuelve a La Plata para rodar “El futuro es nuestro”: mañana, cortes de tránsito en el centro
El final de Andrea Del Boca en Gran Hermano tras el accidente: deja la competencia y cómo está su salud
Ya se venden las entradas para ver a BTS en La Plata: precios, ubicaciones y fechas
Deportes
Con un goles de Paredes y Bareiro, Boca ganó 2 a 1 ante Universidad Católica en el debut en la Copa Libertadores
Ariel Pereyra dirigió su primera práctica pensando en el estreno por Copa Argentina frente a Camioneros
Real Madrid cayó ante Bayern Munich pero la serie sigue abierta en la Champions League
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Unión y Sarmiento - Gimnasia
EL DIA en Medellín | Los hinchas del Pincha van llegando a Colombia para el debut de la Libertadores
Información General
Regalo para la humanidad: el “baile” de la Luna y la Tierra
VIDEO.- La humanidad ya conoce el lado oculto de la Luna: las impactantes imágenes de Artemis II
Hito de Artemis II: la misión más lejana de la Tierra
Los números de la suerte del martes 7 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Qué hay en el "lado oscuro" de la Luna: los nuevos avances de Artemis II

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla