Desesperado pedido de donaciones en la Ciudad

La llegada del primer frío intenso y las lluvias han encendido una alarma en los sectores más vulnerables. Nancy Maldonado, titular de la Fundación Sumando Voluntades, emitió un mensaje desesperado ante la crítica situación que atraviesan cientos de personas que subsisten a la intemperie.

Maldonado describió un panorama de desborde absoluto: “Es impresionante. En estos días nos desbordaron y dimos todo lo que teníamos”.

Durante las últimas horas, los voluntarios de la fundación recorrieron diversos puntos entregando capas de lluvia y mantas, pero la demanda superó ampliamente las existencias.

“A los que están en la calle se les moja todo”, lamentó la titular de la fundación.

Uno de los puntos de mayor preocupación para la entidad se encuentra en la zona de Villa Elisa, específicamente en la bajada de la autopista. Allí, un hombre vive en condiciones de extrema precariedad entre las cañas, protegido apenas por unos pedazos de nylon: “Necesitamos que lo difundan, por favor. Necesitamos que alguien se haga cargo de esta persona. Se va a morir en esas condiciones”.

A pesar de la falta de recursos textiles, la labor de asistencia alimentaria no se detiene. El equipo de Sumando Voluntades continúa saliendo por las noches para recorrer las calles de La Plata, distribuyendo recipientes de polenta con salsa boloñesa caliente, café, mate cocido y budín para intentar paliar el impacto de la baja temperatura.

Sin embargo, la prioridad absoluta en este momento es recuperar el stock de abrigo para evitar consecuencias fatales ante el invierno que se avecina.

CÓMO COLABORAR

La Fundación solicita a la ciudadanía la donación urgente de los siguientes elementos: mantas y frazadas (necesidad crítica); ropa para hombre (abrigo, medias, equipos de lluvia) y calzado, del número 39 al 45; alimentos como tomate en lata, en botella, sachet, aceite, azúcar, yerba .

Se puede llevar las donaciones a la sede de la Fundación, situada en 8 número 256 entre 37 y 38, los lunes de 12 a 19; los miércoles, de 12 a 19; los jueves, de 9 a 13; y los sábados, de 10 a 17.

Para coordinar entregas o brindar información sobre casos de emergencia, los vecinos pueden comunicarse directamente al teléfono 221 5389296.

“Necesitamos de todo. Esta fue la primera lluvia y el primer frío, y ya no nos queda nada para dar”, concluyó Maldonado, apelando una vez más a la tradicional solidaridad de los platenses para proteger a quienes más lo precisan.