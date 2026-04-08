Entraron por una ventana y vaciaron una casa en Olmos

Una mujer de 34 años, que vive en Olmos, recibió en la mañana una pésima noticia que le comentó su hermano: en ausencia de ella, delincuentes habían estado en su vivienda, que fue saqueada y desordenada.

Por lo que supo este diario de voceros cercanos a la investigación, la desagradable novedad fue conocida por la damnificada alrededor de las 9. Y conoció, además, que los responsables del escruche se colaron en ese domicilio, de calles 225 y 58, tras forzar “una ventana y una puerta en el sector del garaje”.

Con respecto a las pertenencias que le robaron a la víctima, la misma fuente detalló que “le llevaron una bicicleta playera roja, rodado 26, con canasto colocado, dos ventiladores tipo turbo, un calefón, una motosierra, una cortadora de césped, una desmalezadora, una bordeadora y varias herramientas”.

Y reveló que “hubo quienes vieron a vecinos de la zona que llegaron a esa casa a caballo, por lo que se cree que serían los mismos con antecedentes delictivos que tiene esa modalidad”. Se busca corroborarlo con cámaras de seguridad.