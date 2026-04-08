Confirman la fecha de estreno del documental de Silvina Luna, los detalles

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El hermano de Silvina Luna confirmó que estaban desarrollando el documental de la actriz fallecida en agosto de 2023.
Allí, Ángel de Brito, quien participó y aportó testimonio como amigo y periodista, reveló algunos detalles y aseguró que era un sueño para ella. Ahora, Netflix publicó sus nuevos proyectos e incluyó la serie.
A través de una ingeniosa publicidad, Netflix confirmó las series y películas que se verán en su pantalla próximamente. Perfecta: La voz de Silvina Luna se estrenará a mediados de 2027 y contará con material exclusivo grabado por la actriz, videos que le mandaba a su familia y amigos durante su tratamiento, sus últimos días y declaraciones que quería que vieran la luz.
"Si vos esperas ver a la Silvina Luna que conociste de brillos y estrellato va a haber un poco, pero no es el espíritu. Esto lo manejo ella, tiene el ingrediente que quería dejar registro, vamos a ver imágenes que nunca se vieron que solo ella tenía", contaron desde la pantalla chica.
Por su parte, Flor de la V, quien también participó del documental de Silvina Luna, reveló que le fue muy difícil declarar. "Me costó mucho hacerlo, fui la persona que dio la noticia de su muerte en Intrusos. Cuando lo hice, quedé mal durante mucho tiempo porque si bien pasamos muchas cosas lindas, el final y cómo la fui viendo a ella con su enfermedad, me volvió a llevar a ese momento", expresó.
"Silvi grabó sus propias imágenes. Habla su hermano Ezequiel, sus amigas, una cosa impresionante. Recién se va a ver el año que viene. Me emocioné hasta las lágrimas", finalmente revelaron desde su círculo más imtimo.
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