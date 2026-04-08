Jornada con trámites, salud y servicios gratis

Este viernes 10 de abril se realizará una jornada del programa “Nos vemos en el barrio”, en la plaza Santa Rosa, de 184 y 37, Lisandro Olmos.

Según se informó, se podrán realizar trámites de DNI, SUBE y gestiones consulares. Además, se podrán realizar gestiones y consultas a personal de la Agencia Platense de Recaudación (APR) y Defensa del consumidor.

La jornada se realizará de 9 a 14, donde se montará también una posta de salud con vacunación de calendario y antirrábica, junto con asistencia y orientación en consumos problemáticos.

A su vez, se brindará asesoramiento legal, dominial y para inquilinos, acompañamiento en casos de violencia de género, información para migrantes e inscripción al voluntariado y programas sociales, entre otras gestiones. También se montarán ferias de la economía popular y promoción del reciclado.