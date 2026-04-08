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Por la tregua en Medio Oriente se desploma el precio del petróleo y los mercados se recuperan

Por la tregua en Medio Oriente se desploma el precio del petróleo y los mercados se recuperan
8 de Abril de 2026 | 08:36

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Los precios internacionales del petróleo se desploman hasta cerca de un 16% este miércoles y los mercados se recuperan, ante el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán en la guerra de Medio Oriente, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

Seguí la bolsa de valores de Argentina y Nueva York, y los mercados de carne y granos, minuto a minuto en https://www.eldia.com/mercados

El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada un 15,9%, cotizando en torno a 94 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 13,8% y ronda los 95 dólares por barril.

Ambos índices de referencia habían arrancado la semana con fuertes alzas que acercaron las cotizaciones a la zona de los US$110 frente al recrudecimiento del conflicto pero con el anuncio del alto al fuego por dos semanas se revirtió el avance.

La corrección en el valor del crudo está vinculada a la tregua en la guerra de Medio Oriente y la garantización de la libre circulación por el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó en las últimas horas que acepta “suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”.

En este contexto, los principales mercados se recuperan. El índice Euro Stoxx 50 trepa un 4,9% y en España el Ibex 35 sube un 3,9% superando los 18.100 puntos. De igual manera sucede con las bolsas de París escalando 4,5%, Fráncfort 4,7%, Milán 3,8%, y Londres 2,8%.

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En el continente asiático, también se registraron alzas en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con un avance de 5,4% y Hong Kong, de 3%. En Seúl la suba alcanzó el 6,87% y en Shanghái el ascenso llegó al 2,7%. Asimismo, el precio del gas europeo también se desaceleró, al bajar un 14%. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó hasta los 45 euros por megavatio hora.

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