El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres
En obras, educación y barrios, los mayores gastos de la Comuna
Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Nuevo paro nodocente complicará las clases en colegios y facultades
Mirando el reloj: cayeron los mercados por la tensión bélica
AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión
Citan a las prestamistas de Adorni y se viene una declaración clave
Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”
El oficialismo va por Glaciares y anticipan una sesión al rojo vivo
Kicillof y un encuentro en la Gobernación para delinear el armado del PJ
Piquete en la Autopista por la eliminación de un programa social
Alak designó a Matías Remes Lenicov como subsecretario de Hacienda
Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico
Desconcierto comercial ante nuevos cortes por la miniserie de Netflix
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Cámara rechazó sus pedidos de sobreseimiento y ratificó la investigación del juez, que los procesó y dictó un embargo millonario
Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino sumaron otro revés en la causa donde están procesados por retención indebida de aportes y evasión impositiva de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La Cámara en lo Penal y Económico rechazó una apelación presentada por ambos dirigentes, en la que pedían ser sobreseídos por “inexistencia de delito”.
En la práctica, también resultó un respaldo al accionar del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien lleva el expediente y ya había rechazado a principios de febrero pasado el pedido de la AFA y Tapia, entre otros. En el caso, están imputados por la retención indebida de 19.000 millones de pesos de impuestos y de aportes patronales.
En la misma línea se habían pronunciado, previamente, el fiscal Claudio Navas Rial y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que es denunciante y querellante en la causa. Por eso la defensa de AFA y sus dirigentes apelaron ante la Cámara, donde obtuvieron un nuevo revés.
El presidente y la entidad, como sujetos separados, habían planteado a través de sus abogados, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, que no estaban obligados a hacer los aportes porque hay vigentes resoluciones de la ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que suspenden hasta julio de este año las ejecuciones de deudas fiscales para las entidades sin fines de lucro, como es la AFA.
Se trata, acaso, de la causa que más preocupa a Tapia y Toviggino. Es que, días atrás, en la misma ya fueron indagados y procesados.
En su fallo, la Cámara no se metió con la cuestión de fondo pero avaló el accionar que hasta el momento tuvo el juez Amarante.
LE PUEDE INTERESAR
Citan a las prestamistas de Adorni y se viene una declaración clave
LE PUEDE INTERESAR
Contratos y el celular del amigo, en la mira del juez
Entre los fundamentos del fallo de Cámara sobresale que “no se puede discutir la existencia del delito por esta vía, porque eso forma parte del análisis de fondo del juicio” y solo se admite esa excepción si la inexistencia del delito es “evidente e indudable”, cosa que no ocurre en este caso.
También se resalta que no hay evidencia manifiesta de que no haya delito y que lo planteado por las defensas requiere prueba y análisis, por lo que debe resolverse más adelante.
Además, respecto a uno de los argumentos que planteó la defensa de Tapia y Toviggino, se dijo que las resoluciones del Ministerio de Economía solo suspendían el cobro judicial (ejecuciones fiscales), pero no eliminaban ni postergaban la obligación de pagar los impuestos retenidos, así como tampoco implicaban una “dispensa” ni modificación del régimen penal tributario.
También se menciona que las disposiciones de ARCA, según comunicó en su momento el ente tributario, no modifican las fechas de vencimiento de impuestos y cargas sociales. El fallo recuerda, también, que “el delito (apropiación indebida de tributos o recursos de la seguridad social) se consuma cuando pasan 30 días desde el vencimiento sin pagar lo retenido”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí