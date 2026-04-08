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Política y Economía |UNA DE LAS QUE MÁS PREOCUPA A LOS PRINCIPALES DIRIGENTES DE LA ENTIDAD QUE RIGE AL FÚTBOL ARGENTINO

AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión

La Cámara rechazó sus pedidos de sobreseimiento y ratificó la investigación del juez, que los procesó y dictó un embargo millonario

AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión

El presidente de la AFA, “Chiqui” Tapias, preocupado / NA

8 de Abril de 2026 | 04:27
Edición impresa

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino sumaron otro revés en la causa donde están procesados por retención indebida de aportes y evasión impositiva de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La Cámara en lo Penal y Económico rechazó una apelación presentada por ambos dirigentes, en la que pedían ser sobreseídos por “inexistencia de delito”.

En la práctica, también resultó un respaldo al accionar del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien lleva el expediente y ya había rechazado a principios de febrero pasado el pedido de la AFA y Tapia, entre otros. En el caso, están imputados por la retención indebida de 19.000 millones de pesos de impuestos y de aportes patronales.

En la misma línea se habían pronunciado, previamente, el fiscal Claudio Navas Rial y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que es denunciante y querellante en la causa. Por eso la defensa de AFA y sus dirigentes apelaron ante la Cámara, donde obtuvieron un nuevo revés.

El presidente y la entidad, como sujetos separados, habían planteado a través de sus abogados, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, que no estaban obligados a hacer los aportes porque hay vigentes resoluciones de la ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que suspenden hasta julio de este año las ejecuciones de deudas fiscales para las entidades sin fines de lucro, como es la AFA.

Se trata, acaso, de la causa que más preocupa a Tapia y Toviggino. Es que, días atrás, en la misma ya fueron indagados y procesados.

En su fallo, la Cámara no se metió con la cuestión de fondo pero avaló el accionar que hasta el momento tuvo el juez Amarante.

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Entre los fundamentos del fallo de Cámara sobresale que “no se puede discutir la existencia del delito por esta vía, porque eso forma parte del análisis de fondo del juicio” y solo se admite esa excepción si la inexistencia del delito es “evidente e indudable”, cosa que no ocurre en este caso.

También se resalta que no hay evidencia manifiesta de que no haya delito y que lo planteado por las defensas requiere prueba y análisis, por lo que debe resolverse más adelante.

Además, respecto a uno de los argumentos que planteó la defensa de Tapia y Toviggino, se dijo que las resoluciones del Ministerio de Economía solo suspendían el cobro judicial (ejecuciones fiscales), pero no eliminaban ni postergaban la obligación de pagar los impuestos retenidos, así como tampoco implicaban una “dispensa” ni modificación del régimen penal tributario.

También se menciona que las disposiciones de ARCA, según comunicó en su momento el ente tributario, no modifican las fechas de vencimiento de impuestos y cargas sociales. El fallo recuerda, también, que “el delito (apropiación indebida de tributos o recursos de la seguridad social) se consuma cuando pasan 30 días desde el vencimiento sin pagar lo retenido”.

 

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