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Boca: ganó con autoridad y ya comienza a ilusionarse

Se impuso por 2-1 a la Universidad Católica, en Chile, en su estreno en la Copa LIbertadores. Un golazo de Leandro Paredes abrió el camino del éxito. El otro fue de Adam Bareiro

Boca: ganó con autoridad y ya comienza a ilusionarse

Adam Bareiro grita su gol, el segundo de Boca en Chile / Fotobaires

8 de Abril de 2026 | 05:53
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Boca arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores, al superar anoche por 2-1 a la Universidad Católica, en Santiago, con una actuación sólida, a pesar de haber pasado un susto después del descuento.

Los goles del equipo Xeneize fueron convertidos por Leandro Paredes y Adam Bareiro. Mientras que Juan Ignacio Díaz descontó sobre el final para los Cruzados.

Típico partido de Copa: fricción, piernas fuertes y muy discutido. Así fueron los primeros 45 minutos en el Claro Arena, de Santiago, entre dos equipos que salieron a mostrar sus armas. Los Cruzados, bien estructurados de atrás hacia el medio, lograron neutralizar a los lanzadores de Boca, que en los minutos iniciales no encontraron espacios para lastimar.

La Católica presionó en todos los sectores, con Ampuero, Mena y Medel, quien tuvo un partido aparte con el pibe Aranda, cada vez que éste se volcaba por la izquierda.

Después de un comienzo caliente, con discusiones y forcejeos entre los jugadores (en ese tumulto fueron amonestados Zampedri y Paredes), Boca se acomodó mejor. Si bien no tuvo el volumen de juego de los últimos partidos, la jerarquía de sus individualidades se hizo notar. Y fue así que a los 16, Leandro Paredes rompió el cero, con un bombazo de derecha, desde afuera del área, luego de aprovechar un rechazo forzado de Juan Díaz.

La Católica se desordenó después del gol. Ya no mostró la misma soltura de los primeros minutos. Ni tampoco fue punzante.

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Ante esta situación, creció el trabajo de Boca, donde Paredes y Ascacibar controlaron el mediocampo y además, consiguieron cortar los circuitos de juego.

A los 36, en una de las aproximaciones de Boca, Ascacibar entró por izquierda y logró sacar un zurdazo que el arquero Vidente Bernedo pudo desviar al córner.

En la segunda etapa, los Cruzados salieron con otra determinación. Daniel Garnero, el técnico, cambió algunas piezas (ingresó el ex Estudiantes Fernando Zuqui), y eso le permitió tener mayor contacto con la pelota, aunque sin demasiada precisión en los metros finales.

Boca, mientras tanto, se abroqueló bien en la mitad de la cancha, y a partir del trabajo de Paredes y Aranda. Sin embargo, a los 10, Brey salvó la caída de su arco con un manotazo, después de un cabezazo de Zampedri.

Pero el Xeneize avisó con un disparo cruzado de Tomás Aranda, aunque a los 20, llegó el segundo gol de la noche.

Precisamente Aranda arrancó por la izquierda, aguantó, asistió de taco a Blanco, quien envió un centro rasante que capitalizó Bareiro por detrás de todos, y definió libre y sin marca.

Después de la segunda conquista, Boca controló el partido a voluntad. Si bien Leandro Brey tuvo dos intervenciones de primer nivel, el resultado corrió peligro. Hasta que a los 38 minutos, Juan Ignacio Díaz capturó un rechazo defectuoso de Brey, a la salida de un córner, y logró el descuento para el local.

 

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