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La Ciudad |LA GASTRONOMÍA CASTIGADA POR LA CRISIS

De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres

La caída del consumo y el aumento de costos golpean a un sector que llegó a tener 300 productores artesanales en la Región

De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres

Las cervecerías de 56, 11 y 12; 64, 13 y 14; 44 y 136; y diagonal 74 y 10. cerraron o cambiaron rubro / web

8 de Abril de 2026 | 04:49
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El reciente cierre del local de Antares de 56 entre 11 y 12 volvió a poner en escena un fenómeno que marcó a La Plata durante la última década: el auge y la caída de las cervecerías de franquicia o marca propia, de factura artesanal. Lo que comenzó como una tendencia en crecimiento sostenido hace más de 20 años terminó, en muchos casos, con persianas bajas o locales reconvertidos.

Un relevamiento rápido en el sector indica que en dos años ya bajaron la persiana o modificaron el rubro cerca de 30 cervecerías.

Con unos 50 locales en el país, Antares es una marca insignia del sector. Llegó a la Ciudad en 2005 y fue referencia en calle 56 entre 11 y 12. Su expansión incluyó diagonal 74 y City Bell, ambos cerrados en 2024, además de otros puntos que aún continúan operativos (parador de 44 y 51, 5 y 6). Su retirada parcial refleja un cambio de época incluso para las estructuras más consolidadas.

“Hay una multiplicidad de causas: altos costos, servicios impagables, locales grandes que requieren de mucha gente para ser rentables y un cambio en el hábito de los consumidores, que se vuelcan más a las cafeterías”, detalló sobre el cuadro un empresario con, al menos, dos décadas en el negocio, que acaba de bajar la persiana.

Para graficar, una postal: el domingo por la tarde, en tres cafés de la zona de Plaza Olazábal, había fila en la vereda. “Se quedaron con lo que era nuestro `happy hour´”, definió el empresario sobre la hora en la que pagaba uno y consumían dos. Luego, ofreció números: “El formato de local con 12 o 12 cubiertos es más sencillo que uno que requiere 150. En una cervecería para 300 personas, si entran 150 hay un problema”.

Antes de la pandemia de 2020 se contaba alrededor de 300 productores de diversa escala. Se organizaba el sector por categorías de producción y unos años atrás hasta se planteaba un sello formal de calidad local. A la vez, muchos se animaban al expendio propio en locales con mesas y menú.

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Falkner fue uno de esos casos. Sobre 44, en San Carlos, se convirtió en una novedad, ya que había sido pensada como fábrica y generó un novedoso local gastronómico con producción a la vista.

La expansión no se limitó a marcas locales. Patagonia tuvo presencia frente a Plaza Malvinas y en 7 y 59, pero también terminó cerrando. Lo mismo ocurrió con Monkey Beer, en 11 y 47, y con Schalke, sobre Parque Saavedra.

El proceso también alcanzó a franquicias y cadenas. Baum dejó su local en diagonal 74 aunque mantiene presencia en City Bell, mientras que Temple cerró su espacio en 2026.

Las más chicas también definieron una época. Brewhouse cerró en 2019, Dunn cerró en la pandemia y Vitto un poco antes. Plutón, Media Pinta y Romania también dejaron de operar. En barrios y polos específicos, el golpe fue más visible.

Las Valkirias supo tener varias sucursales y hoy no queda ninguna. Cervecería Gonnet cerró en 2024, mientras que La Biblioteca bajó durante la pandemia y Pipe lo hizo algunos años después.

Avenida 13 también tuvo sus cierres. Lemmens, Denver y Pita dejaron de funcionar como cervecerías, al igual que La Bodeguita. Entre Plaza Moreno y avenida Yrigoyen, también desaparecieron 9 Pasos y Cien Locos. Diagonal 74, que fue uno de los epicentros del boom, refleja con claridad ese cambio. Allí funcionaron Chicha, Barbaroja, Peñón, Primera Junta y El Botellón, todos hoy cerrados. Otros casos muestran intentos de reconversión, como Quinquela y Mollys, que cerraron y volvieron a abrir bajo nuevas condiciones.

Entre los cierres más recientes también aparece Fisher, que dejó de operar en 2026, confirmando que el proceso sigue en curso.

El mapa cervecero platense cambió. Lo que fue una expansión marcada por la novedad, hoy muestra un escenario más reducido o enfocado en otros rubros.

La Ciudad que llegó a tener decenas de canillas abiertas en simultáneo atraviesa ahora una etapa de ajuste, en la que incluso los nombres que marcaron el crecimiento del sector ya forman parte del pasado y se apunta más hoy a valores sobre marcas.

 

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