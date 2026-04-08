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Policiales |OTRO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA

Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro

En 515 entre 179 y 182, el acusado de 23 años agredió a la anterior pareja y usó nafta de su moto para provocar llamas en la casa

Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro

La intervención policial evitó un desenlace fatal / EL DIA

8 de Abril de 2026 | 04:59
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La violencia de género volvió a golpear con crudeza en la región y dejó al descubierto, una vez más, la fragilidad de los mecanismos de prevención. En las últimas horas se registraron dos episodios extremos en distintos puntos de La Plata que terminaron con detenidos y que, por su gravedad, se inscriben en un contexto alarmante: el incremento sostenido de femicidios y ataques contra mujeres en la provincia de Buenos Aires.

El caso más grave ocurrió en Abasto, en calle 515 entre 179 y 182, donde una joven de 23 años fue víctima de un violento ataque por parte de su ex pareja, también de 23, en un hecho que es investigado como tentativa de homicidio agravado por razones de género.

Según informaron fuentes policiales, todo se desató en medio de una discusión. En ese contexto, el agresor habría golpeado a la víctima y luego intentado incendiar la casilla donde ella vive junto a su hija de tres años, fruto de la relación entre ambos. De acuerdo a la reconstrucción oficial, el acusado roció el lugar con nafta que extrajo de su motocicleta e inició un foco ígneo que, por fortuna, no llegó a propagarse.

La rápida intervención del personal del Subcomando Oeste evitó que la situación terminara en una tragedia mayor. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la joven en estado de shock y lograron reducir al agresor, quien intentó escapar al advertir la presencia policial. El fuego, que ya había comenzado a consumir parte de la estructura precaria de la vivienda, fue sofocado antes de que avanzara.

La causa quedó en manos de la UFI N° 16 de La Plata, a cargo de la fiscalía de turno, que dispuso la aprehensión del imputado y el inicio de actuaciones bajo una carátula que refleja la gravedad del episodio. El hecho, por sus características, encendió todas las alarmas: no solo por el intento de incendio, sino por el riesgo concreto al que fueron expuestas la mujer y su pequeña hija.

Este ataque se produce en un escenario donde las cifras oficiales y los informes de organizaciones vienen advirtiendo sobre la persistencia de la violencia machista. Tal como se publicó días atrás, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de femicidios en el país, con decenas de casos registrados en lo que va del año y un patrón que se repite: agresores con vínculos cercanos y episodios que escalan sin contención efectiva.

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También en City Bell

En ese marco, el segundo hecho ocurrido también en las últimas horas refuerza la preocupación. Tuvo lugar en City Bell, en la zona de calle 460 y 30, donde una mujer de 46 años denunció haber sido agredida por su hijo de 17, en un cuadro de violencia familiar que derivó en una intervención policial con múltiples detenidos.

De acuerdo al parte oficial, el menor se tornó agresivo y le propinó golpes de puño a su madre, lo que motivó el llamado al 911. Sin embargo, al arribar los efectivos, la situación escaló aún más: en el lugar también se encontraban la expareja de la mujer, de 50 años, y su actual pareja, de 44, quienes comenzaron a enfrentarse físicamente delante del personal policial.

Ante ese escenario, los agentes procedieron a la aprehensión de los tres involucrados. Además, se incautó una varilla de metal de fabricación casera que habría sido utilizada durante la pelea. El menor fue trasladado al Hospital San Martín con intervención del área de Niñez, mientras que los adultos recuperaron la libertad por disposición judicial.

En ambos casos intervino la UFI N° 16, junto con la UFI del Joven en lo que respecta al menor, y se dispusieron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

Aunque con desenlaces distintos, los dos episodios comparten un mismo trasfondo: la violencia dentro de vínculos cercanos y la escalada de situaciones que, sin intervención a tiempo, pueden terminar en tragedias irreversibles. El intento de incendio en Abasto, particularmente, deja en evidencia el nivel de riesgo extremo al que pueden llegar estos ataques.

Los hechos no son aislados. Forman parte de una problemática estructural que, lejos de ceder, sigue sumando episodios en la región. En ese contexto, crece la preocupación por la falta de respuestas eficaces y por la reiteración de situaciones.

 

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