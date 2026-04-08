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Policiales |SE TRATA DEL SEGUNDO EPISODIO FATAL DEL AÑO EN LA PLATA QUE TIENE COMO VÍCTIMA A UN ADULTO MAYOR

Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado

El hallazgo sin vida de Daniel Copoletti en su casa de 423 bis entre 7 y 8 dio un vuelco drástico. Mientras la fiscalía reforzó la pista de un homicidio, los vecinos de su cuadra lo recordaron como una “excelente persona”

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8 de Abril de 2026 | 05:00
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La escena que el lunes parecía un enigma hoy tiene una definición mucho más cruda. Tal como informó EL DIA en exclusiva en su edición anterior, el hallazgo del jubilado en su vivienda de Villa Elisa escondía algo más que una muerte dudosa. En las últimas horas, voceros ligados a la investigación confirmaron a este diario que se trató de un homicidio.

La víctima, Néstor Daniel Copoletti, de 80 años, fue asesinada dentro de su propiedad de calle 423 bis entre 7 y 8, en un caso que ahora concentra todos los esfuerzos en determinar quién lo atacó y, sobre todo, por qué. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el hombre presentaba varios golpes en la cabeza, un dato clave que terminó de inclinar la balanza hacia la hipótesis criminal.

El dato no es menor en el contexto actual: se trata del segundo homicidio en La Plata en lo que va de 2026, y el segundo que tiene como víctima a un jubilado. El antecedente más cercano ocurrió hace menos de un mes en Lisandro Olmos, donde fue hallado sin vida Nicolás Vicente D’Angelo en circunstancias también violentas.

En el caso de Villa Elisa, el cuerpo de Copoletti había sido encontrado dentro de un pequeño galpón de herramientas, en el patio delantero de su casa. Estaba recostado, con manchas de sangre en el lugar y rodeado de objetos. Pero con el correr de las horas, la escena fue adquiriendo una dimensión mucho más inquietante. Según indicaron fuentes a EL DIA, el hombre fue hallado además con una bolsa de nylon colocada parcialmente sobre su cabeza, un elemento que refuerza la hipótesis de una agresión deliberada.

Lo que más desconcierta a los investigadores es el contexto en el que ocurrió el hecho. La vivienda no presentaba signos claros de haber sido violentada, lo que abre interrogantes sobre el modo de ingreso al lugar. En paralelo, se detectaron faltantes en la propiedad, por lo que no se descarta que el móvil esté vinculado a un robo, aunque por el momento ninguna hipótesis ha sido descartada.

La causa es investigada por la UFI N°16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien ordenó una batería de medidas en las últimas horas. Entre ellas, la intervención del Gabinete de Homicidios de la DDI, peritajes exhaustivos en la escena y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.

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También será clave el resultado de la autopsia, que permitirá establecer con precisión la mecánica de la muerte y el tipo de lesiones sufridas por la víctima. En paralelo, los investigadores avanzan con la toma de testimonios a vecinos y personas del entorno cercano, con el objetivo de reconstruir las últimas horas de Copoletti.

“UNA EXCELENTE PERSONA”

En el barrio, la noticia cayó como un golpe seco. Villa Elisa, con su ritmo apacible y su perfil residencial, no logra todavía asimilar lo ocurrido. “Era una excelente persona, muy tranquilo, siempre dispuesto a dar una mano”, contó a este diario Ricardo, un vecino de la cuadra, todavía conmovido por el desenlace. “No se puede entender. Acá nos conocemos todos, y esto nos dejó en shock”, agregó.

Quienes lo trataban coinciden en un mismo perfil: un hombre que vivía solo, pero que mantenía un vínculo cercano con algunos vecinos que lo asistían en cuestiones cotidianas. “Lo hemos acompañado hasta al hospital. Mis nietas lo adoraban, era un buen y no merecía este final”, sostuvo Ricardo, quien además dijo: “Todas las casas tienen alarma. Ojalá se sepa qué le pasó o hicieron”, concluyó.

Por estas horas, el expediente avanza en una etapa clave. Con la confirmación del homicidio, el foco está puesto en identificar al autor o autores del ataque, establecer el móvil y determinar si Copoletti conocía a quien ingresó a su casa.

 

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