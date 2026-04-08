El fuerte posteo de Mauro Icardi y las fotos íntimas con La China Suárez ¿qué pasó?

En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros
En La Plata los micros funcionan “con la mitad” de los servicios y sigue el infierno para los pasajeros
Nuevo paro nodocente complica las clases en colegios y facultades de la UNLP: el impacto
Vuelven desde hoy los cortes de calles por la miniserie de Netflix y desconcierta a los comerciantes
Trump aprieta el freno y acepta una tregua de dos semanas: Irán reabre el estrecho de Ormuz
Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Oscuro motivo: se filtró la verdadera razón de la salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano
Inesperado acercamiento: Nico Vázquez y Gime Accardi se mostraron juntos
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad
AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión
La Plata, en modo solidario: desesperado pedido de donaciones
Investigadores descubren en el Lago del Bosque platense un parásito nunca antes registrado en el mundo
Grave accidente en la Ruta 36: el guitarrista de Los del Fuego pelea por su vida en el hospital de Melchor Romero
De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran
Los números de la suerte del miércoles 8 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Taxistas de La Plata vuelven a pedir aumento de tarifas: reclaman subas de hasta el 100%
Exposición por los 30 años Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la Facultad de Arquitectura
Ahora la caravana de motos decidió causar temor en la ruta 2
Mirando el reloj: cayeron los mercados por la tensión bélica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mauro Icardi rompió el silencio e hizo un posteo llamativo en su cuenta de Instagram.
Allí, con fotos de Eugenia "La China" Suárez, el goleador del Galatasaray quiso decir lo suyo y fue tan duro como desafiante luego de los rumores en torno a su carrera profesional en Turquía y a su relación con su pareja: "El silencio los dejó en evidencia".
Icardi no se guardó frases a las críticas y nuevamente apuntó contra cierta parte del periodismo. "Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia", expresó.
El posteo de Mauro fue más detallado, incluyendo bellas imágenes con su pareja, muy sonrientes ambos y lejos de los escándalos. Sin embargo, sus palabras, no pasan desapercibidas y de algún modo quiso responderle a algunos medios por sus informaciones.
"Algo de Marzo @sangrejaponesa". El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente", subió Mauro Icardi en el mensaje donde al pie aparecen las fotos que junto a La China Suárez.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí