El fuerte posteo de Mauro Icardi y las fotos íntimas con La China Suárez ¿qué pasó?

Mauro Icardi rompió el silencio e hizo un posteo llamativo en su cuenta de Instagram.

Allí, con fotos de Eugenia "La China" Suárez, el goleador del Galatasaray quiso decir lo suyo y fue tan duro como desafiante luego de los rumores en torno a su carrera profesional en Turquía y a su relación con su pareja: "El silencio los dejó en evidencia".

Icardi no se guardó frases a las críticas y nuevamente apuntó contra cierta parte del periodismo. "Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia", expresó.

El posteo de Mauro fue más detallado, incluyendo bellas imágenes con su pareja, muy sonrientes ambos y lejos de los escándalos. Sin embargo, sus palabras, no pasan desapercibidas y de algún modo quiso responderle a algunos medios por sus informaciones.

"Algo de Marzo @sangrejaponesa". El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente", subió Mauro Icardi en el mensaje donde al pie aparecen las fotos que junto a La China Suárez.