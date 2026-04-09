Una tregua muy frágil: más ataques, muertos y tensión

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Bombardeos sobre Beirut agravan la crisis; las partes buscarán destrabar un acuerdo en Pakistán, en medio de choques incesantes y fuertes diferencias entre las partes
El frágil alto el fuego entre Estados Unidos, Irán e Israel quedó expuesto ayer tras una jornada marcada por nuevos ataques, cientos de víctimas y acusaciones cruzadas que elevan al máximo la tensión regional. Lejos de consolidarse, la tregua de dos semanas parece resquebrajarse ante la continuidad de las hostilidades en distintos frentes.
En Líbano, la ofensiva israelí contra Hezbolá alcanzó uno de sus picos más violentos. Bombardeos masivos impactaron zonas residenciales y comerciales de Beirut sin previo aviso, dejando más de 180 muertos y decenas de heridos en apenas un día. La magnitud de los ataques generó una ola de condenas internacionales y profundizó el temor a una escalada aún mayor en la región.
Desde Teherán, las críticas no tardaron en llegar. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, denunció que estos ataques violan el espíritu del acuerdo y aseguró que el fin de las operaciones en Líbano formaba parte de los compromisos asumidos. Sin embargo, tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el presidente estadounidense, Donald Trump, negaron que la tregua incluya ese frente, dejando en evidencia profundas diferencias sobre los términos reales del pacto.
Las tensiones también se trasladaron al plano político. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, calificó de “irrazonables” las negociaciones con Washington y acusó a Estados Unidos de violar varias condiciones previamente acordadas. En paralelo, desde la Casa Blanca insistieron en que el alto el fuego sigue vigente, aunque reconocieron que se trata de un entendimiento “extremadamente frágil” y sujeto a constantes presiones.
Mientras tanto, la violencia se expandió más allá de los principales frentes. Misiles y drones fueron lanzados hacia países del Golfo, provocando daños en infraestructuras energéticas y obligando a activar sistemas de defensa aérea. Kuwait reportó afectaciones en plantas clave, mientras Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita interceptaron proyectiles. Incluso en territorio iraní se registraron impactos, incluyendo ataques a instalaciones estratégicas como la refinería de la isla de Lavan.
El saldo humano del conflicto continúa en aumento. En Irán, las víctimas superan las 1.900 desde finales de marzo, aunque no hay cifras actualizadas recientes. En Líbano, más de 1.500 personas han muerto y cerca de un millón han sido desplazadas. Israel también reporta víctimas, mientras que se contabilizan bajas estadounidenses en la región, reflejando la amplitud del enfrentamiento.
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En este contexto, la retórica de los líderes endurece aún más el panorama. Netanyahu advirtió que su país está “listo para volver a combatir en cualquier momento”, mientras que desde el Pentágono se dejó abierta la puerta a nuevas operaciones si Teherán no cumple con las exigencias, especialmente en lo referido a su programa nuclear.
Pese a este escenario, se espera un nuevo intento diplomático. Pakistán será sede de conversaciones clave a partir de mañana viernes en Islamabad, donde delegaciones buscarán avanzar hacia un acuerdo más duradero. Según lo previsto, el equipo estadounidense estará encabezado por el vicepresidente JD Vance, en un esfuerzo por encauzar el diálogo y evitar una nueva escalada. Sin embargo, las diferencias siguen siendo profundas, especialmente en torno a las condiciones exigidas por Teherán, como el levantamiento de sanciones y la retirada de fuerzas extranjeras.
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