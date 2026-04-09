Ex preso de Olmos investigado por extorsión sexual

Un ex convicto que estuvo en una cárcel de Olmos lideraba una banda que operaba desde penales de la provincia de Buenos Aires para incurrir en casos de extorsión sexual.

El sujeto -cuya identidad no fue revelada- se dedicaba a esa actividad ilícita mientras purgaba una condena en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de la localidad platense de Lisandro Olmos.

En este marco, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desarticuló a dicha gavilla, que también actuaba con esa modalidad en los penales de Sierra Chica (Olavarría) y Merlo.

En tal sentido, voceros oficiales consignaron que se allanaron las celdas que ocupaban los responsables, se secuestraron teléfonos celulares y diversas anotaciones.

MENORES, ENTRE LAS VÍCTIMAS

En el marco de una investigación por “sextorsión” es que se llevaron a cabo esos allanamientos, a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con el aval de la UFI N°8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo y de Bianca Grivetto.

La causa se inició tras denuncias de mujeres víctimas de estafas sexuales, por lo que se dio intervención a la Policía de la Ciudad. Las víctimas, muchas de ellas menores de edad, eran contactadas a través de redes sociales como Instagram o TikTok y recibían falsas propuestas de trabajo.