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Política y Economía |LA PUJA KARINA MILEI-SANTIAGO CAPUTO

Por la crisis del PAMI, se desató otra interna en el gobierno libertario

La cartera que conduce Pettovello responsabilizó a la de Salud por la millonaria deuda de la obra social de los jubilados

Por la crisis del PAMI, se desató otra interna en el gobierno libertario

Archivo

9 de Abril de 2026 | 02:35
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No es un secreto que el Gobierno está atravesado por una suerte de guerra interna entre Karina Milei, la hermana presidencial, y el asesor Santiago Caputo. El Presidente deja hacer, sin laudar en esa pelea, y eso está empezando a convertirse en un reclamo dentro del gabinete. De hecho, algunos actores empiezan a mover sus fichas, en una suerte de alineamiento entre los bandos o para no quedar manchados por esa pelea.

Llamó la atención que en las últimas horas la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, salió a aclarar -una vez más- que el PAMI, la obra social de los jubilados, no depende de su cartera sino de la sanitaria. El gesto se da en el medio de un conflicto por la deuda de la entidad con los prestadores, que mereció una reunión realizada ayer entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Salud, Mario Lugones.

En la interna de palacio, Lugones está políticamente alineado con el asesor Caputo. De hecho es el padre del socio del joven en una consultora de comunicación.

Sandra Pettovello

MENSAJE

Así, ayer se leyó el posicionamiento de Pettovello como un mensaje al joven Caputo. La ministra tiene línea directa con Milei, una de las pocas personas que no debe pasar por Karina para verlo porque es amiga personal del Presidente. Una lectura posible es que ahora parece alineada con la secretaria General de la Presidencia. Que tomó partido en la guerra, digamos.

“Competencias institucionales: Discapacidad y PAMI dependen del Ministerio de Salud”, publicó Pettovello en su cuenta de la red social X. Y pegó el comunicado oficial del ministerio que dice: “En este sentido, toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud”.

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Y cierra: “El ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una comunicación clara y precisa, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el correcto acceso a la información por parte de la ciudadanía”. Suena, incluso, a enojo.

Mario Lugones

Lo dicho: Pettovello tiene espalda dentro del gabinete por su cercanía a Milei. El fin de semana expuso a dos integrantes clave de la agrupación caputista Las Fuerzas del Cielo: Juan Pablo Carreira y Felipe Núñez. Ambos funcionarios quedaron en la mira por haber sacado créditos hipotecarios millonarios en el Banco Nación. La ministra echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi, que había hecho lo mismo. Deslizó que le hizo ruido desde lo ético. Así, dejó en evidencia a los muchachos del Caputo joven. Y, por cierto, también a un par de hombres de Economía, que recurrieron al banco oficial. Pero habría sido de rebote: en verdad, no hay indicios de tirria entre Pettovello y el Caputo más grande.

A eso se sumó el comunicado en clave interna difundido ayer. Trascendió que Pettovello estaría “cansada” de recibir reclamos por el PAMI cuando ella no tiene nada que ver con el asunto. El enojo entre ella y el Caputo joven sería histórico y tuvo momentos duros en el inicio de la gestión de Milei. Luego, se fue matizando pero ese vínculo nunca sanó.

LE APUNTA A ECONOMÍA

En la cartera de Salud señalan que la normalización de pagos depende de Economía, que viene sosteniendo una política de ajuste fiscal y reducción de las transferencias hacia áreas sensibles. Por eso la reunión de ayer entre los ministros de esas dos áreas. Pettovello, obviamente, intentó despegarse de todo eso con el comunicado: no quiere que la asocien a ningún deterioro del sistema.

De hecho, la continuidad de Lugones también quedó bajo la lupa en los últimos días. Hubo versiones de una salida inminente aunque la cuenta oficial del Gobierno -manejada por gente de Caputo el asesor- salió a desmentir esos rumores.

Mientras, el ministro fue recibido por Santiago Caputo el lunes y el martes se juntó con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hoy en el ojo de la tormenta. Según fuentes oficiales, allí se revisaron los resultados del período 2024 2025 y se delinearon objetivos para la próxima etapa de gestión.

En paralelo, Pettovello avanza con su propia agenda. Fuentes de su entorno confirmaron que la ministra prepara nuevas medidas tras el cierre del programa “Volver al trabajo” y busca re-posicionar su cartera.

Desde el bando anti-caputista del gabinete hablan de que el asesor está de salida. Difícil: él también cuenta con el aprecio de Milei y hasta cierto respeto intelectual. Muchos creen que el sostenimiento de Adorni -un soldado ultra karinista- se explica en que la hermana no quiere ofrecerle una suerte de triunfo a Caputo, a quien el jefe de Gabinete en la intimidad culpa de todos sus males. O al menos eso dicen fuentes bien informadas de Balcarce 50.

 

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