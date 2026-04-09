Euforia en los mercados a pesar la frágil tregua

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Aunque el conflicto parece seguir en Medio Oriente, los valores bursátiles se dispararon. Mientras el dólar oficial volvió a bajar
Pese a las tensiones que se suscitaron en las últimas horas, las bolsas internacionales subieron de forma unánime mientras que los precios del petróleo se desplomaron en medio del alivio tras el anunciado cuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas aunque sigue en veremos la reapertura del Estrecho de Ormuz a la navegación.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,3% en pesos, y quedó en los 3.011.186 puntos.
En Wall Street, los ADR de empresas argentinas mostraron un comportamiento positivo en general, con la excepción de los títulos del sector energético y petrolero, como YPF (-1,6%, a USD 43,48) y Vista (-6,5%). También cayeron otras compañías vinculadas la sector, como Tenaris (-1,3%), principal productora de tubos sin costura para la industria petrolera, y Pampa Energía (-0,1%).
Del lado ganador quedaron Mercado Libre (+1,9%), Banco Macro (+7,1%), Grupo Galicia (+5%) y Supervielle (+7,4%).
Los títulos públicos hard dollar de la Argentina operaron con una ganancia promedio 1,1%. El riesgo país de JP Morgan descontó 42 unidades para la Argentina, para quedar en los 570 puntos básicos, luego de marcar un mínimo intradiario en los 551 puntos.
Los índices de Nueva York ascendieron entre 2,5% y 2,9%, mientras que las principales plazas europeas escalaron hasta 5%.
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Los mercados globales experimentaron un repunte en el apetito por el riesgo después de que el presidente norteamericano Donald Trump anunció una suspensión de dos semanas de las hostilidades a cambio de que Teherán levantara el bloqueo del estrecho de Ormuz.
En el mercado cambiario el dólar oficial cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes.
La divisa estadounidense se mantuvo estable en la rueda. Tras haber perdido $10 al inicio, recuperó $5 sobre el final y culminó en $1.410, una baja de 0,37%. Es el único tipo de cambio, sacando a los financieros, que quedó por encima de los $1.400.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue cerró en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de $5.
El dólar mayorista se ubicó en $1.388,5 tras haber perdido 0,3%.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,59% hasta $1.425,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,58% hasta los $1.477,7.
El Banco Central (BCRA) aceleró su compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) . Adquirió U$S102 millones, por lo cual en 2026 ya acumuló un saldo favorable de U$S4.683 millones.
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