Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing

Alexander Medina confeccionó el listado de los futbolistas que formarán parte del choque por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 ante la escuadra de Gustavo Costas. Entre las novedades, aparece el retorno de uno de los delanteros con los que cuenta el plantel albirrojo, Adolfo Gaich, que debido al fallecimiento de su madre en la previa del partido ante Platense, quedó desafectado de la nómina justamente ante el Calamar y en el viaje por Copa Libertadores del León a Perú en lo que fue el empate 1-1 en la altura de Cusco.

De esta manera, los nombres elegidas por el Cacique, son: Muslera, Iacovich, Meza, Mancuso, González Pirez, Tomás Palacios, Núñez, Benedetti, Pereyra, Funes Mori, Sosa, Neves, Tiago Palacios, Piovi, Castro, Amondarain, Cornejo, Carrillo, Farías, Cetré, Gaich, Alario, Aguirre y Fabricio Pérez.