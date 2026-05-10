La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
A pesar del ajuste fiscal, Milei se endeudó más que Kicillof
La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un reciente informe incorporado a la causa sostiene que el nene de 4 años murió por una infección pulmonar severa
A más de un mes de la muerte de Ángel López, el nene de 4 años cuyo caso conmocionó a Comodoro Rivadavia y al país entero, la investigación judicial acaba de dar un giro inesperado que podría modificar el rumbo de una causa que, hasta ahora, parecía encaminarse hacia una hipótesis clara: que había sido asesinado a golpes.
La incorporación de nuevos estudios médicos abrió un escenario distinto y mucho más complejo. Según trascendió en las últimas horas, un informe histopatológico concluyó que el pequeño presentaba una neumonía severa que habría desencadenado una falla cerebral por falta de oxígeno, un dato que contradice, al menos parcialmente, la línea que sostenía que el niño había muerto como consecuencia de una brutal agresión física.
El nuevo elemento irrumpió en un expediente que tiene detenidos e imputados a su madre y a su padrastro, ambos acusados de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Ella permanece alojada en un instituto penitenciario de Trelew, mientras que él continúa detenido en una alcaidía policial de Comodoro Rivadavia.
Hasta ahora, la acusación se apoyaba en una autopsia contundente. El informe forense había detectado más de 20 focos de hemorragia interna en el cráneo, múltiples hematomas en el cuero cabelludo, una hemorragia subaracnoidea y un severo edema cerebral. Para los especialistas que intervinieron inicialmente, ese cuadro era compatible con una agresión violenta e incluso con el denominado “síndrome del sacudón”, un mecanismo de maltrato extremo que suele dejar daños neurológicos irreversibles.
A eso se sumaban los primeros reportes médicos del hospital al que Ángel llegó el 5 de abril en paro cardiorrespiratorio.
Sin embargo, el reciente estudio histopatológico introdujo una nueva hipótesis: que Ángel padecía una neumonía severa que habría provocado una falla cerebral por falta de oxígeno, poniendo en duda que la muerte haya sido exclusivamente producto de una agresión física.
LE PUEDE INTERESAR
Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex
LE PUEDE INTERESAR
Una historia de terror para un remisero en Berisso
Lejos de cerrar el expediente, el informe abrió una fuerte discusión judicial. Desde la Fiscalía aclararon que, por ahora, “nada cambia” y que los imputados siguen siendo considerados responsables del fallecimiento. Con pericias enfrentadas y versiones opuestas, la Justicia deberá determinar ahora qué ocurrió realmente en las últimas horas del niño.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí