Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
Los libertarios están proscriptos en la Universidad Nacional de La Plata
VIDEO.-Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
VIDEO. Motochorros atacaron en Altos de San Lorenzo y le robaron la moto a un joven
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Domingo frío pero con sol en La Plata: mínima de 5° y una tarde ideal para salir a pasear
Mirtha Legrand volvió tras su bronquitis: agradecida y emocionada por la distinción del rey de España
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 10 de mayo 2026
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron este domingo 10 de mayo
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los beneficios que se pueden aprovechar con la billetera virtual del Banco Provincia.
Escuchar esta nota
La billetera virtual del Banco Provincia sigue manteniendo durante los fines de semana una amplia gama de descuentos y promociones, en línea con los beneficios que ofrece de lunes a viernes. Así, Cuenta DNI se consolida como una alternativa cada vez más utilizada para reducir gastos, en un escenario en el que muchas familias buscan administrar con mayor cuidado su presupuesto ante la suba constante de los precios.
Las promociones alcanzan rubros fundamentales como alimentos, transporte y compras cotidianas, con ofertas destacadas en comercios como carnicerías. Los beneficios incluyen descuentos en sectores clave para el consumo diario y contemplan condiciones particulares, como límites de reintegro y requisitos de uso, además de distintas opciones para optimizar el ahorro. Este domingo, las promociones también abarcan categorías como supermercados y gastronomía, permitiendo ampliar las posibilidades de ahorro.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí