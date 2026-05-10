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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 10 de mayo 2026

Los beneficios que se pueden aprovechar con la billetera virtual del Banco Provincia.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 10 de mayo 2026
10 de Mayo de 2026 | 07:21

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La billetera virtual del Banco Provincia sigue manteniendo durante los fines de semana una amplia gama de descuentos y promociones, en línea con los beneficios que ofrece de lunes a viernes. Así, Cuenta DNI se consolida como una alternativa cada vez más utilizada para reducir gastos, en un escenario en el que muchas familias buscan administrar con mayor cuidado su presupuesto ante la suba constante de los precios.

Las promociones alcanzan rubros fundamentales como alimentos, transporte y compras cotidianas, con ofertas destacadas en comercios como carnicerías. Los beneficios incluyen descuentos en sectores clave para el consumo diario y contemplan condiciones particulares, como límites de reintegro y requisitos de uso, además de distintas opciones para optimizar el ahorro. Este domingo, las promociones también abarcan categorías como supermercados y gastronomía, permitiendo ampliar las posibilidades de ahorro.

Los descuentos que hay para el domingo con Cuenta DNI

  • Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
  • FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
  • 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.
  • Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.
  • Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Consejos a la hora de usar Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.
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