Domingo frío pero con sol en La Plata: mínima de 5° y una tarde ideal para salir a pasear

La Plata amaneció este domingo con un marcado descenso de temperatura y un aire bien otoñal que obligó a sacar camperas, bufandas y el mate caliente desde temprano. Con una mínima de 5 grados y una máxima prevista de 15°, la jornada se presenta fría, aunque con buenas noticias para quienes quieran disfrutar al aire libre: el sol será protagonista durante gran parte del día.

Desde las primeras horas de la mañana, el cielo despejado y el aire fresco marcaron el pulso de un domingo típico de mayo en la capital bonaerense. En plazas, parques y diagonal 74 ya comenzaron a verse vecinos aprovechando el movimiento de un día tranquilo, pero con abrigo obligatorio.

El clima acompaña además a quienes eligieron pasar la jornada en familia, salir a caminar o aprovechar alguna feria y actividad recreativa. Si bien el frío se hace sentir, la presencia del sol ayuda a levantar la sensación térmica durante la tarde.

Según anticipan los pronósticos, el tiempo estable llegó para quedarse durante varios días. Se espera una semana con buen clima en La Plata, jornadas mayormente soleadas y sin lluvias a la vista, aunque con mañanas muy frescas y temperaturas bajas al arrancar el día.

El otoño empieza a mostrar su cara más clásica en la región: cielos despejados, aire seco y ese frío que se hace sentir especialmente al amanecer y durante la noche. Por eso, recomiendan salir abrigados en las primeras horas y aprovechar el sol de la tarde, que regalará momentos agradables pese a las bajas temperaturas.