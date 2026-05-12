Anticonceptivos: llega una nueva píldora de hasta “cinco días después”

La anticoncepción de emergencia cuenta ya en Argentina con una nueva herramienta: el acetato de ulipristal (UPA), un método oral que mantiene su eficacia por un plazo mayor que la llamada “píldora del día después”: hasta 120 horas tras una relación sexual sin protección o de la falla de un método anticonceptivo.

La novedad fue anunciada por la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA), que acompañó la incorporación del nuevo método con la presentación del Consenso de anticoncepción de emergencia 2026.

Como señalan desde la entidad, cada año se producen en el mundo 121 millones de embarazos no planificados, lo que equivale a un promedio de 331.000 por día. En ese marco, la disponibilidad de métodos seguros, eficaces y accesibles resulta central para la salud pública, en particular para la prevención del embarazo adolescente.

La nueva píldora se administra en dosis única y su mecanismo permite actuar incluso cuando el proceso previo a la ovulación ya se ha iniciado.

“La gran ventaja de este método es que permite que sea administrado hasta cinco días después de la relación sin protección o de la falla del método. En la práctica, esto se traduce en una mayor posibilidad de eficacia porque permite un tiempo de administración más prolongado”, señalan desde la entidad profesional.

La nueva píldora es de dosis única y actúa aun si el proceso previo a la ovulación comenzó

El UPA, como “ninguno de los métodos de anticoncepción de emergencia disponibles como abortivo -aclaran profesionales de la Asociación-. Su mecanismo se limita a evitar la fertilización o, en los anticonceptivos hormonales, a bloquear o retrasar la ovulación”.

MITOS Y DESINFORMACIÓN

La guía clínica elaborada por AMAdA dedica un apartado específico a desmontar creencias erróneas que circulan tanto en la consulta médica como en la opinión pública.

“Hay que desmitificar muchos conceptos populares que se asocian a la anticoncepción de emergencia. Por ejemplo, que es una bomba hormonal que produce alteraciones del sangrado menstrual, que puede dejar infértil o que no se puede tomar más de una o dos veces en el año porque si no es peligroso para la salud. Ninguna de estas afirmaciones es cierta, son completamente falsas”, remarcan.

“No es una bomba hormonal. Puede ser utilizada por mujeres incluso con patologías de diferente índole. No existen contraindicaciones. Ni siquiera en mujeres con antecedentes de cáncer de mama, trasplante renal o hepático, o patologías cardiovasculares quedan excluidas de su uso, porque son medicaciones con probada seguridad”.

Desde AMAdA recomiendan, además, contar con anticoncepción de emergencia de antemano, antes de que se produzca una situación de necesidad. La razón es directa: la eficacia disminuye con las horas y cada minuto puede ser decisivo.