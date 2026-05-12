Los expedientes Epstein vuelven a rozar a Trump

En pleno corazón de Tribeca, en Manhattan, abrió una inusual instalación que mezcla archivo judicial, memorial y denuncia pública. Se trata de una sala de lectura temporal dedicada a los expedientes del financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein, donde se exhiben más de 3,5 millones de páginas de documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El espacio fue bautizado con ironía como “Sala de Lectura en Memoria de Donald J. Trump y Jeffrey Epstein” y permanecerá abierto hasta el 21 de mayo. Allí, miles de carpetas encuadernadas ocupan estanterías enteras en una escena que recuerda a una biblioteca monumental. Los organizadores explicaron que tardaron cerca de un mes en imprimir y ordenar los 3.437 volúmenes que conforman la muestra.

La iniciativa pertenece al Institute for Primary Facts, una organización sin fines de lucro enfocada en la transparencia gubernamental y el acceso público a documentos oficiales. Más que una exposición tradicional, el proyecto busca confrontar a los visitantes con la magnitud del caso Epstein y con las redes de poder que durante años rodearon al empresario, acusado de liderar una trama de explotación sexual de menores.

En el lugar también se instaló una vela conmemorativa dedicada a las más de 1200 víctimas vinculadas al caso. Además, la muestra incluye una cronología detallada sobre la relación entre Epstein y Donald Trump, desde sus primeros contactos sociales en Palm Beach a fines de los años 80 hasta la ruptura entre ambos en 2007, cuando el magnate fue expulsado de Mar-a-Lago.

Jeffrey Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio por tráfico sexual. Su muerte fue oficialmente catalogada como suicidio, aunque el caso alimentó teorías conspirativas y mantuvo el interés público durante años. “Los documentos que hay en esta sala son prueba de uno de los crímenes más horribles de la historia estadounidense”, señaló David Garrett, uno de los impulsores de la instalación.