Musk y otros empresarios, a China con el Presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará esta semana a China acompañado por una poderosa delegación de empresarios de Wall Street y Silicon Valley para una cumbre clave con el mandatario chino Xi Jinping. Entre los nombres más destacados figura Elon Musk, junto al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y altos ejecutivos de gigantes como Meta, Boeing, BlackRock y Goldman Sachs.

La visita busca relanzar el diálogo económico entre las dos mayores potencias del mundo en medio de semanas de crecientes tensiones comerciales y tecnológicas. Según trascendió, Trump intentará convencer a Beijing de aumentar sus inversiones en Estados Unidos y ampliar las compras de productos estadounidenses, entre ellos aviones, soja y tecnología.

LOS FOCOS SOBRE MUSK

La presencia de Musk genera especial atención porque marca un nuevo capítulo en su cambiante relación con Trump. Ambos habían protagonizado un fuerte enfrentamiento político a mediados de 2025, cuando el magnate sudafricano pidió públicamente la destitución del presidente y Trump llegó incluso a insinuar la posibilidad de deportarlo. Sin embargo, durante los últimos meses recompusieron vínculos y el fundador de Tesla y SpaceX volvió a aparecer en actividades oficiales vinculadas al programa espacial estadounidense.

Musk fue además uno de los mayores financistas de la campaña republicana de 2024 y tuvo un rol central en el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), desde donde impulsó recortes masivos en la administración federal. Su protagonismo político, sin embargo, también impactó negativamente en la imagen y las ganancias de Tesla.

La cumbre entre Trump y Xi abordará temas delicados como inteligencia artificial, controles de exportación, la situación de Taiwán y la guerra con Irán. También se espera que se discutan restricciones comerciales vinculadas a los semiconductores y la competencia tecnológica global.