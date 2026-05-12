“Un pedazo de basura”: Trump, contra la propuesta iraní

El presidente Donald Trump habla con los periodistas durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington / AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión internacional al asegurar que la frágil tregua con Irán está en “cuidados intensivos” y al descalificar duramente la última propuesta enviada por Teherán para intentar frenar la escalada bélica en Medio Oriente. “Yo diría que está en una situación más que débil, después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron”, lanzó el mandatario desde la Casa Blanca. “Ni siquiera terminé de leerlo”, agregó, dejando en evidencia el profundo deterioro de las negociaciones entre ambos países.

Las declaraciones reflejan el delicado momento diplomático entre Washington y la República Islámica, después de semanas de enfrentamientos militares, amenazas cruzadas y negociaciones indirectas que no lograron consolidar un acuerdo estable. El temor internacional crece porque el fracaso de la tregua podría devolver a la región a una guerra abierta y profundizar la crisis energética global que ya golpea a los mercados internacionales.

INQUIETUD POR ORMUZ

Actualmente, Irán mantiene un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Desde el inicio del conflicto, Teherán restringió el paso de embarcaciones y comenzó a aplicar peajes, mientras Estados Unidos endureció el bloqueo sobre puertos iraníes. La tensión disparó el precio internacional del crudo y provocó fuertes aumentos en los combustibles, especialmente en Estados Unidos y Europa.

Ante ese escenario, Trump sorprendió al proponer la suspensión temporal del impuesto federal a la nafta y al diésel para aliviar el impacto económico sobre los consumidores estadounidenses. “El precio del petróleo y la nafta caerá como una roca tan pronto como terminen las hostilidades”, prometió. La medida, sin embargo, necesitaría la aprobación del Congreso y pondría en riesgo una recaudación anual superior a los 23.000 millones de dólares destinados a infraestructura vial y mantenimiento de carreteras.

PUJA POR EL PROGRAMA NUCLEAR

En el centro de la disputa sigue estando el programa nuclear iraní. Trump exige una reducción drástica de las actividades de enriquecimiento de uranio, mientras Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos y defiende su derecho soberano a desarrollar energía nuclear. El mandatario estadounidense afirmó que Teherán inicialmente había aceptado permitir que Estados Unidos participara en la extracción de uranio altamente enriquecido, aunque luego retrocedió. “Cambiaron de opinión porque no lo pusieron en el papel”, sostuvo.

Funcionarios regionales revelaron que Irán ofreció diluir parte de ese material y enviar otra parte a un tercer país, posiblemente Rusia, que se mostró dispuesta a recibirlo. Sin embargo, la propuesta iraní también incluye condiciones consideradas inaceptables por Washington y sus aliados occidentales.

Entre ellas figura el reconocimiento formal de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, además del levantamiento total de las sanciones económicas, reparaciones de guerra y el descongelamiento de activos iraníes retenidos en el extranjero. Expertos en derecho internacional consideran que reconocer el control exclusivo de Irán sobre el estratégico paso marítimo violaría el principio de libre navegación y sentaría un precedente extremadamente delicado para el comercio mundial.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, endureció todavía más el tono. En una entrevista televisiva aseguró que, si las negociaciones fracasan, Israel y Estados Unidos podrían volver a atacar militarmente a Irán. “Podemos volver a enfrentarlos militarmente”, afirmó. Netanyahu sostiene que la única manera de impedir que Teherán desarrolle armas nucleares es eliminando completamente sus reservas de uranio enriquecido.

La guerra también mantiene abiertos otros frentes regionales. Israel y el grupo libanés Hezbolá continúan intercambiando ataques pese al alto el fuego parcial alcanzado semanas atrás.

Paralelamente, Pakistán intenta mediar en secreto para acercar posiciones entre Washington y Teherán y redactar un memorando de entendimiento que permita frenar el conflicto antes de que derive en una guerra regional de mayor escala. Uno de los diplomáticos involucrados en las conversaciones explicó que Islamabad cuenta con respaldo de otros gobiernos árabes y asiáticos para impulsar una salida negociada. Sin embargo, admitió que las diferencias siguen siendo profundas y que ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en los puntos centrales del conflicto.

REPRESIÓN EN IRÁN

Mientras tanto, dentro de Irán crece la represión interna. Ayer, el gobierno iraní ejecutó a otro hombre acusado de espiar para la CIA y el Mossad israelí. La televisión estatal informó que Erfan Shakourzadeh transmitía información clasificada mediante sistemas de comunicación satelital.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron nuevamente que los juicios se realizan a puertas cerradas y sin garantías para los acusados.