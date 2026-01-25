Furor "Army" en La Plata: así son los encuentros de los fanáticos del K-pop

Marcelo Castagnet, el joven que perdió la pierna tras el ataque en manada en Los Hornos: "Me arruinaron la vida"
Las fans de BTS se reunieron en Plaza Belgrano para compartir un encuentro cargado de emoción, en la antesala de la esperada llegada de la banda surcoreana al país. La convocatoria reunió a un nutrido grupo de seguidoras de distintas edades, que participaron de un picnic, actividades recreativas y juegos musicales.
“En esta ocasión estamos haciendo un picnic. Yo soy representante de Misión Morada La Plata, una fan page de BTS, y esta es la primera de muchas actividades que vamos a organizar”, explicó Meri, una de las impulsoras del encuentro. Según detalló, el objetivo fue “reunir a las ARMY y empezar a movilizarnos ahora que la banda confirmó su visita a la Argentina, para que esta movida también se sienta en la ciudad y no quede concentrada solo en Capital”.
Hoy, en la Ciudad, vive una comunidad K-pop de más de 500 integrantes, aunque se estima que los fanáticos son miles. Se reúnen varias veces por año en plazas o clubes, organizan juegos, bailes al estilo “random dance”, desfile de disfraces, venta de “merchandising” y concursos que condecoran a quienes repliquen mejor las coreografías de las estrellas surcoreanas.
Algo a destacar es que sus integrantes son de todas las edades: a los eventos asisten desde chicos de 6 años hasta las abuelas “army” (como se auto denominan los fanáticos de la banda BTS). Lo cierto es que todas las actividades parecen tener un objetivo común, una necesidad ulterior: además de la celebración de la música K-pop, parece haber como una urgencia por compartirla con un otro.
Las chicas remarcaron que estos encuentros no giran únicamente en torno a la música, sino que también buscan difundir aspectos de la cultura coreana. “Hacemos encuentros en el Club Ateneo sobre otras bandas. Son especiales en los que también vemos la vestimenta tradicional y en el último hasta enseñamos el idioma coreano”, señaló Pieri, otra de las organizadoras.
Lo que comenzó como encuentros informales en plazas platenses ha mutado en un evento masivo con sello propio. Durante 2025, el Club Ateneo Popular (39 entre 115 y 116) se consolidó como la sede oficial de estas reuniones que ocurren cada uno o dos meses. El cierre del año fue récord: un especial de Twice y TXT convocó a más de 500 personas, atrayendo no solo a platenses, sino también a jóvenes de Berazategui y Quilmes que encuentran en la Ciudad una alternativa más accesible que Capital Federal.
