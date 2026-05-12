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Deportes |YA ESTÁN LOS JUECES PARA LOS CUATRO PARTIDOS

Rey Hilfer, el árbitro en el Monumental

La Liga Profesional dio a conocer los encargados de impartir justicia en los cuatro partidos por los cuartos de final

Rey Hilfer, el árbitro en el Monumental
12 de Mayo de 2026 | 02:52
Edición impresa

Todo listo para lo que serán los cruces entre Belgrano - Unión, Argentinos Juniors - Huracán, Rosario Central - Racing y River - Gimnasia. Ahora, sólo falta que empieza a rodar la pelota.

En el día de ayer, la conducción arbitral del fútbol argentino develó las ternas que estarán en los encuentros que darán dos boletos para las semifinales del Torneo Apertura.

En el Gigante de Alberdi, para abrir las llaves de cuartos, Andrés Merlos será el juez principal, acompañado por Diego Bonfá como asistente 1 y Federico Cano como el 2, mientras que el cuarto árbitro será Joaquín Gil. En el VAR estará Fernado Espinoza.

Para el segundo choque, en el estadio Diego Armando Maradona, Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia, secundado por Pablo González y Agustín Méndez, sus jueces de línea. El cuarto árbitro será Felipe Viola y en el VAR dirá presente Hernán Mastrángelo.

Ya para los duelos del miércoles, en Rosario, para el enfrentamiento entre el Canalla y la Academia, Darío Herrera será el árbitro y Facundo Rodríguez y Pablo Acevedo sus compañeros de terna. En un costado del terreno, como cuarto árbitro estará Luis Lobo Medina. A su vez, al frente del VAR estará Pablo Dóvalo.

Por último, en el Monumental, estará Leandro Rey Hilfer, junto a Gabriel Chade y Juan Mamani. Daniel Zamora será el cuarto juez y Lucas Novelli el árbitro VAR.

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Rey Hilfer, tiene un historial negativo y con jugadas polémicas dirigiendo al Lobo.

El nacido en Martín Coronado, provincia de Buenos Aires, arbitró en 12 oportunidades al Tripero, con un balance de tres triunfos, tres empates y seis derrotas. Además, a lo largo de su historial dirigiendo a la escuadra Mens Sana, le sacó 33 tarjetas amarillas, tuvo una expulsión por doble amonestación, una roja directa y le sancionó tres penales en contra.

El juez encargado de impartir justicia ante el Millonario, dirigió dos veces a Gimnasia en este torneo, una fue victoria y la otra derrota. La primera, fue por la fecha 1, cuando los dirigidos en ese momento por Zaniratto, vencieron en el Bosque 2-1 a Racing. Pese a la victoria, esa tarde hubo polémica en 60 y 118, por una fuerte infracción del colombiano Vergara que fue sancionada con tarjeta amarilla, cuando debió ser expulsión, pero ni el árbitro ni el VAR lo consideraron así.

 

Rey Hilfer dirigió 11 veces al Lobo, con 3 triunfos, 3 empates y 6 derrotas

 

En su última presentación con Rey Hilfer conduciendo las riendas del partido, el Lobo cayó como local ante Independiente Rivadavia por 3-2.

El Tripero ya tiene un antecedente ante River siendo arbitrado por este árbitro, en el Torneo Apertura 24/25 y en ese caso, fue derrota 3-0 como local para la escuadra albiazul.

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