Mariano Soso dejó de ser el entrenador de Defensa

VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO.- “Tarifazo” para ir a CABA: aumenta el boleto del tren y de micros
VIDEO. No para de subir y ahora la nafta súper llegó a $2.054
Un financista admitió gestiones para acceder al dólar en el cepo
Antes de la marcha, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
De Vido volverá a cumplir prisión en su casa por “riesgos cardiovasculares”
VIDEO. Alejandro Montone: “Queremos solucionarle los problemas a los abogados”
VIDEO. Marcelo Szelagowski: “Hay que recuperar los valores de la abogacía”
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La etapa de Mariano Soso como entrenador de Defensa y Justicia terminó ayer. Luego de varios días de análisis junto a la dirigencia, el entrenador decidió presentar la renuncia y dejar su cargo tras no cumplir los objetivos deportivos planteados para el semestre.
La confirmación se dio en una conferencia de prensa encabezada por Diego Lemme, presidente del club de Florencio Varela, quien explicó que desde la institución pretendían sostener el proyecto.
“La idea era que continuara en el club porque creemos en los procesos y en el trabajo”, expresó el dirigente.
A continuación, detalló cómo se resolvió la salida del cuerpo técnico. “Después de unos días de análisis y charlas, decidió dar un paso al costado porque creía que era lo mejor”, agregó el máximo directivo del Halcón, con el DT sentado a su lado.
Más tarde, el propio entrenador hizo un repaso de su estadía en el club y valoró el respaldo recibido pese a los resultados. “Quiero agradecer las palabras de Diego y la valoración sobre nuestro trabajo. Agarré Defensa en un momento no tan próspero de mi carrera. Y eso habla de una institución que valora el perfil del entrenador sobre los resultados”, remarcó.
Luego leyó un comunicado que había preparado antes de despedirse. “El contrato fue firmado por un año y medio. Al cumplirse el primero propuse una evaluación para revisar lo construido y decidir en conjunto si las condiciones estaban dadas para seguir. Defensa quiso continuar. Sin embargo, al no haber obtenido los objetivos trazados, consideré que es conveniente para la institución conceder el espacio de gestión a un nuevo cuerpo técnico”, señaló.
LE PUEDE INTERESAR
Con sorpresas, Scaloni dio a conocer la prelista
LE PUEDE INTERESAR
Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA
Antes del cierre, también dejó un mensaje dirigido al futuro deportivo de la institución. “Ojalá el futuro inmediato lo encuentre en donde debe estar: creciendo, compitiendo y siendo un ejemplo para nuestro fútbol”, sostuvo.
De ahora en adelante, la dirigencia de Defensa y Justicia se abocará a la búsqueda del sucesor. Como habrá un tiempo prolongado, se tomará su tiempo. Por elmomento, no hay candidatos a la vista, según se informó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí