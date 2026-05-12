Mariano Soso dejó de ser el entrenador de Defensa

La etapa de Mariano Soso como entrenador de Defensa y Justicia terminó ayer. Luego de varios días de análisis junto a la dirigencia, el entrenador decidió presentar la renuncia y dejar su cargo tras no cumplir los objetivos deportivos planteados para el semestre.

La confirmación se dio en una conferencia de prensa encabezada por Diego Lemme, presidente del club de Florencio Varela, quien explicó que desde la institución pretendían sostener el proyecto.

“La idea era que continuara en el club porque creemos en los procesos y en el trabajo”, expresó el dirigente.

A continuación, detalló cómo se resolvió la salida del cuerpo técnico. “Después de unos días de análisis y charlas, decidió dar un paso al costado porque creía que era lo mejor”, agregó el máximo directivo del Halcón, con el DT sentado a su lado.

Más tarde, el propio entrenador hizo un repaso de su estadía en el club y valoró el respaldo recibido pese a los resultados. “Quiero agradecer las palabras de Diego y la valoración sobre nuestro trabajo. Agarré Defensa en un momento no tan próspero de mi carrera. Y eso habla de una institución que valora el perfil del entrenador sobre los resultados”, remarcó.

Luego leyó un comunicado que había preparado antes de despedirse. “El contrato fue firmado por un año y medio. Al cumplirse el primero propuse una evaluación para revisar lo construido y decidir en conjunto si las condiciones estaban dadas para seguir. Defensa quiso continuar. Sin embargo, al no haber obtenido los objetivos trazados, consideré que es conveniente para la institución conceder el espacio de gestión a un nuevo cuerpo técnico”, señaló.

Antes del cierre, también dejó un mensaje dirigido al futuro deportivo de la institución. “Ojalá el futuro inmediato lo encuentre en donde debe estar: creciendo, compitiendo y siendo un ejemplo para nuestro fútbol”, sostuvo.

De ahora en adelante, la dirigencia de Defensa y Justicia se abocará a la búsqueda del sucesor. Como habrá un tiempo prolongado, se tomará su tiempo. Por elmomento, no hay candidatos a la vista, según se informó.