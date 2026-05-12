River aguarda por tres jugadores con molestias

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Acuña, Moreno y Vera terminaron con molestias el encuentro ante San Lorenzo y son duda para el partido de cuartos ante Gimnasia
Con la sufrida pero festejada victoria por penales ante el Cuervo por los octavos de final, todo es felicidad por estas horas en el mundo riverplatense. Pero a medida que baja la efervescencia y se acerca el duelo del miércoles por los cuartos de final del Torneo Apertura, el plantel de Eduardo Coudet volvió inmediatamente al trabajo para comenzar a preparar el duelo ante el Lobo que se jugará desde las 21:30 hs en el estadio Monumental.
En el retorno a las tareas, tres nombres que son habituales titulares en el once del Chacho, presentaron distintas dolencias físicas y serán evaluados con el pasar de las horas, para saber si podrán estar a disposición del equipo ante la escuadra Mens Sana.
Los futbolistas en cuestión son Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Fausto Vera. En el caso del lateral izquierdo campeón del mundo con la Selección Argentina, arrastra una sobrecarga en uno de sus gemelos, motivo por el cual no viajó a Venezuela para el partido con Carabobo, para ser conservado para el choque ante San Lorenzo. El Huevo salió en la primera etapa del tiempo suplementario debido al desgaste y para evitar una lesión muscular mayor.
En la mitad de la cancha, los dos mediocampistas centrales culminaron el enfrentamiento por los octavos de final con diferentes dificultades. De hecho, a Fausto Vera se lo pudo ver con hielo en la zona donde en su momento había sufrido un esguince de rodilla y fue reemplazado por el ecuatoriano Kendry Páez a poco del final.
Aníbal Moreno, por su parte, fue el único de los tres que completó todos los minutos del partido, pero encendió las alarmas cuando al ir a buscar una pelota sobre el lateral se tomó su muslo, lo que hizo suponer en el momento un desgarro, pero finalmente se trató sólo de un calambre.
Si bien estos tres nombres no tendrían mayores inconvenientes para dar el presente ante Gimnasia, debido al poco tiempo de recuperación, habrá que ver si Coudet elige arriesgarlos desde el arranque o bien guardarlos en el banco de suplentes y darle menos minutos.
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