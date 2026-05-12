El juvenil de Estudiantes que se entrena junto a la Sub 15

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Mientras la atención principal del fútbol argentino está puesta en la prelista mundialista de Lionel Scaloni para la Selección Mayor, las categorías juveniles de la Albiceleste también continúan con sus trabajos y evaluaciones pensando en el futuro. En ese contexto, la Sub 15 comandada por Adrián Gallardo llevó adelante una nueva jornada de entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con presencia albirroja.
Uno de los futbolistas convocados fue Santino Arias, arquero categoría 2011 de Estudiantes, que volvió a ser citado para formar parte de los entrenamientos del seleccionado juvenil. El guardameta, oriundo de Puerto Madryn, ya había tenido una convocatoria durante el año pasado y nuevamente logró captar la atención del cuerpo técnico nacional gracias a su crecimiento en las divisiones inferiores del Pincha.
Santino dio sus primeros pasos futbolísticos en J.J. Moreno, club de la ciudad patagónica donde comenzó a destacarse desde muy chico. Luego, en enero de 2025, se incorporó a Estudiantes de La Plata y rápidamente mostró condiciones en las juveniles albirrojas, consolidándose actualmente en la octava división.
Sus buenas actuaciones y evolución constante durante el último tiempo le permitieron volver a ser considerado para los trabajos de la Selección Sub 15, que esta semana desarrolla una serie de prácticas en Ezeiza.
En Puerto Madryn, la noticia fue recibida con enorme orgullo. Desde J.J. Moreno celebraron el presente del arquero y compartieron un mensaje en redes sociales destacando el esfuerzo y el crecimiento del juvenil. “Desde J.J. Moreno felicitamos a Santi por este nuevo paso y le deseamos lo mejor en esta experiencia”, publicaron desde la institución formativa.
De esta manera, Arias afrontará hoy una nueva jornada de entrenamientos junto a la Selección Argentina Sub 15, mientras que mañana cerrará la convocatoria con la última práctica programada en el predio de Ezeiza.
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