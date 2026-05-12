Cuatro gobernadores lanzan planes de ayuda financiera para aliviar deudas de familias

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
VIDEO.- “Tarifazo” escalonado en el tren y los micros para ir a CABA: los nuevos valores que asfixian a los pasajeros
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Dolarizar y abandonar el peso, la sugerencia de The Wall Street Journal a Javier Milei
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones
Ana Rosenfeld filtró todo sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles
Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
VIDEO. La nafta no para de subir: cómo afecta al bolsillo de los platenses
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Versus fuerte y uno dijo chau: cómo fue la eliminación en Gran Hermano entre Daniela De Lucía y Danelik
El rating del debut de "Triángulo Amoroso", la serie de Wanda Nara y Maxi López
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Los números de la suerte del martes 12 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Anticonceptivos: llega una nueva píldora de hasta “cinco días después”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es frente al récord de morosidad registrado, que pasó del 2,9% al 11,2% en poco más de un año
Escuchar esta nota
La economía de las familias argentinas atraviesa un momento crítico. Según los últimos informes oficiales, la morosidad alcanzó niveles que no se veían desde hace dos décadas: la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas trepó al 11,2%, una cifra alarmante comparada con el 2,94 registrado en febrero de 2025.
Ante la urgencia de evitar un colapso en el consumo y el bienestar social, varios mandatarios provinciales han decidido intervenir activamente, utilizando a los bancos públicos y agentes financieros como herramientas de auxilio.
Los planes de alivio tienen características propias según la provincia, pero todos comparten un objetivo común: sustituir deudas de alto costo por créditos más pagables.
En Entre Ríos, la iniciativa es en primer término para los estatales pero con la idea de extenderla a los trabajadores del sector privado, con una TNA fija del 60%, reducción de tasa a la mitad y plazo de 60 meses.
En Misiones, la estrategia que impulsa el gobernador Hugo Passalacqua es para los estatales, jubilados y municipales y consiste en una prórroga hasta mayo y bonificación de 7 puntos en el interés.
En Corrientes, por su parte, la propuesta del gobernador Gustavo Valdés es tanto para estatales como para privados y contempla una inversión de 130 mil millones de pesos y la reducción de hasta 29 puntos en la tasa.
Mientras que en Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa un instrumento que contemple a estatales, privados y autónomos, con un tope de descuento del 25% del salario y asistencia a tasa cero en casos crítico
El ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, destacó que la estrategia busca agrupar deudas dispersas en un solo préstamo con condiciones favorables. "Esta gestión permitirá, en algunos casos, reducir a la mitad la tasa de interés", afirmó, subrayando que el plan no conlleva costo fiscal para el Estado gracias al descenso general de las tasas en el mercado.
En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés lanzó el programa "Corrientes Sostiene". Con una inversión pública masiva, el plan permite refinanciar deudas de tarjetas en 6 ó 12 cuotas fijas, beneficiando tanto a individuos como a más de 1.400 empresas locales.
Por su parte, en Santa Fe pusieron el foco en la protección del salario. La premisa es clara: los descuentos por créditos no pueden superar el 25% del ingreso. Si los bancos no aceptan las condiciones de refinanciación, el Estado provincial está dispuesto a intervenir con asistencia financiera a tasa cero para cubrir la brecha.
En Córdoba, por su parte, el gobernador Martín Llaryora estudia un esquema similar para los empleados públicos de su provincia, cuya deuda principal se concentra en la tarjeta "Cordobesa" del Banco de Córdoba. El desafío para Llaryora es técnico y político: cómo brindar una solución a los trabajadores sin comprometer el equilibrio financiero de la entidad bancaria estatal.
El salto en la morosidad refleja el deterioro del poder adquisitivo y el costo del financiamiento durante el último año. Si bien estos planes provinciales actúan como un "paracaídas" financiero, el éxito a largo plazo dependerá de la estabilización de las variables macroeconómicas nacionales y de la recuperación sostenida del ingreso real de los argentinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí