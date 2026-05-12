Cuatro gobernadores lanzan planes de ayuda financiera para aliviar deudas de familias

La economía de las familias argentinas atraviesa un momento crítico. Según los últimos informes oficiales, la morosidad alcanzó niveles que no se veían desde hace dos décadas: la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas trepó al 11,2%, una cifra alarmante comparada con el 2,94 registrado en febrero de 2025.

Ante la urgencia de evitar un colapso en el consumo y el bienestar social, varios mandatarios provinciales han decidido intervenir activamente, utilizando a los bancos públicos y agentes financieros como herramientas de auxilio.

Los planes de alivio tienen características propias según la provincia, pero todos comparten un objetivo común: sustituir deudas de alto costo por créditos más pagables.

En Entre Ríos, la iniciativa es en primer término para los estatales pero con la idea de extenderla a los trabajadores del sector privado, con una TNA fija del 60%, reducción de tasa a la mitad y plazo de 60 meses.

En Misiones, la estrategia que impulsa el gobernador Hugo Passalacqua es para los estatales, jubilados y municipales y consiste en una prórroga hasta mayo y bonificación de 7 puntos en el interés.

En Corrientes, por su parte, la propuesta del gobernador Gustavo Valdés es tanto para estatales como para privados y contempla una inversión de 130 mil millones de pesos y la reducción de hasta 29 puntos en la tasa.

Mientras que en Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa un instrumento que contemple a estatales, privados y autónomos, con un tope de descuento del 25% del salario y asistencia a tasa cero en casos crítico

El ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, destacó que la estrategia busca agrupar deudas dispersas en un solo préstamo con condiciones favorables. "Esta gestión permitirá, en algunos casos, reducir a la mitad la tasa de interés", afirmó, subrayando que el plan no conlleva costo fiscal para el Estado gracias al descenso general de las tasas en el mercado.

En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés lanzó el programa "Corrientes Sostiene". Con una inversión pública masiva, el plan permite refinanciar deudas de tarjetas en 6 ó 12 cuotas fijas, beneficiando tanto a individuos como a más de 1.400 empresas locales.

Por su parte, en Santa Fe pusieron el foco en la protección del salario. La premisa es clara: los descuentos por créditos no pueden superar el 25% del ingreso. Si los bancos no aceptan las condiciones de refinanciación, el Estado provincial está dispuesto a intervenir con asistencia financiera a tasa cero para cubrir la brecha.

En Córdoba, por su parte, el gobernador Martín Llaryora estudia un esquema similar para los empleados públicos de su provincia, cuya deuda principal se concentra en la tarjeta "Cordobesa" del Banco de Córdoba. El desafío para Llaryora es técnico y político: cómo brindar una solución a los trabajadores sin comprometer el equilibrio financiero de la entidad bancaria estatal.

El salto en la morosidad refleja el deterioro del poder adquisitivo y el costo del financiamiento durante el último año. Si bien estos planes provinciales actúan como un "paracaídas" financiero, el éxito a largo plazo dependerá de la estabilización de las variables macroeconómicas nacionales y de la recuperación sostenida del ingreso real de los argentinos.