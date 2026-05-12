Un puma suelto pone en alerta a vecinos

La anticoncepción de emergencia cuenta ahora en Argentina con una nueva herramienta: el acetato de ulipristal (UPA), un método oral que, a diferencia de la llamada “píldora del día después”, mantiene su eficacia por un plazo mayor: hasta 120 horas tras una relación sexual sin protección o de la falla de un método anticonceptivo.

La novedad fue anunciada por la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA), que acompañó la incorporación del nuevo método con la presentación del Consenso de anticoncepción de emergencia 2026.

Como señalan desde la entidad, cada año se producen en el mundo 121 millones de embarazos no planificados, lo que equivale a un promedio de 331.000 por día. En ese marco, la disponibilidad de métodos seguros, eficaces y accesibles resulta central para la salud pública, en particular para la prevención del embarazo adolescente.

La nueva píldora se administra en dosis única y su mecanismo permite actuar incluso cuando el proceso previo a la ovulación ya se ha iniciado.

“La gran ventaja de este método es que permite que sea administrado hasta cinco días después de la relación sin protección o de la falla del método. En la práctica, esto se traduce en una mayor posibilidad de eficacia porque permite un tiempo de administración más prolongado”, señalan desde la entidad profesional.

El UPA, como “ninguno de los métodos de anticoncepción de emergencia disponibles como abortivo -aclaran profesionales de la Asociación-. Su mecanismo se limita a evitar la fertilización o, en los anticonceptivos hormonales, a bloquear o retrasar la ovulación”.

MITOS Y DESINFORMACIÓN

La guía clínica elaborada por AMAdA dedica un apartado específico a desmontar creencias erróneas que circulan tanto en la consulta médica como en la opinión pública.

“Hay que desmitificar muchos conceptos populares que se asocian a la anticoncepción de emergencia. Por ejemplo, que es una bomba hormonal que produce alteraciones del sangrado menstrual, que puede dejar infértil o que no se puede tomar más de una o dos veces en el año porque si no es peligroso para la salud. Ninguna de estas afirmaciones es cierta, son completamente falsas”, remarcan.

“No es una bomba hormonal. Puede ser utilizada por mujeres incluso con patologías de diferente índole. No existen contraindicaciones. Ni siquiera en mujeres con antecedentes de cáncer de mama, trasplante renal o hepático, o patologías cardiovasculares quedan excluidas de su uso, porque son medicaciones con probada seguridad”.

Desde AMAdA recomiendan, además, contar con anticoncepción de emergencia de antemano, antes de que se produzca una situación de necesidad. La razón es directa: la eficacia disminuye con las horas y cada minuto puede ser decisivo.

Vecinos del partido bonaerense de Escobar están en alerta desde la madrugada del domingo, cuando un puma fue captado por las cámaras de seguridad del barrio privado El Cazador caminando de manera sigilosa cerca del paredón que divide el country con el exterior.

Ante el aviso de los vecinos, Defensa Civil, Zoonosis y Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires desplegaron tareas de monitoreo y prevención en el barrio y sus alrededores. Sin embargo el animal no había sido hallado y los operativos de búsqueda continuaban anoche al cierre de esta edición.

Si bien los pumas evitan el contacto con personas, la expansión urbana sobre zonas rurales favorece cada vez más la presencia de fauna silvestre en áreas habitadas del conurbano.

“Los pumas no tienen como presa natural al humano”, aclaró el veterinario Juan Enrique Romero, quien dijo no obstante que se trata de “un animal peligroso en un ámbito urbanizado”. Por eso, ante un eventual encuentro con él, recomendó a los vecinos no correr, no representar una amenaza y dejar al animal una vía de escape para que pueda huir.