Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos |Palo y palo

Versus fuerte y uno dijo chau: cómo fue la eliminación en Gran Hermano entre Daniela De Lucía y Danelik

Versus fuerte y uno dijo chau: cómo fue la eliminación en Gran Hermano entre Daniela De Lucía y Danelik
12 de Mayo de 2026 | 07:19

Escuchar esta nota

Luego de una semana de placa negativa y oculta para los jugadores, la casa de Gran Hermano volvió a tener una gala de eliminación cargada de tensión.

Así, el versus final se dio entre Daniela De Lucía y Danelik, dos participantes que quedaron cara a cara luego de que se definieran los verdaderos y falsos nominados.

Con el 52,9% de los votos contra el 47,1%, el público decidió que Daniela fuera la nueva eliminada del reality.

Allí, el resultado sorprendió a varios dentro de la casa.  

Pero, al conocerse el resultado, el clima en la casa se volvió emotivo. Daniela se acercó a sus compañeros antes de dejar la competencia y dejó ver su tristeza por la salida. "Como los voy a extrañar", dijo mientras abrazaba uno por uno a los participantes.

El momento estuvo marcado por el afecto general, incluso en medio de la tensión propia del juego.

LE PUEDE INTERESAR

“Contemplaciones”: un platense entre jirafas y rinocerontes blancos

LE PUEDE INTERESAR

Con mucha presencia española, el festival de Cannes levanta el telón

Por su parte, Danelik, su rival en el versus, se mostró contenida. Lejos de cualquier festejo, terminó abrazando a Daniela en un gesto que sorprendió a varios dentro y fuera de la casa.

Entonces, su salida no solo generó impacto por lo ajustado del resultado, sino también por la manera en la que se despidió, manteniendo un tono de respeto hacia sus compañeros y hacia la dinámica del reality.

El "Big" destacó justamente esa actitud, valorando su comportamiento dentro de la competencia.

Finalmente, en los últimos segundos dentro de la casa, antes de cruzar la pasarela, Daniela dejó una última consigna para el grupo. "Ya saben que canción tienen que cantar", advirtió, anticipando el cierre emotivo de su salida.

Apenas inició su camino por la pasarela del jardín, sus compañeros comenzaron a entonar "Un Velero Llamado Libertad", acompañando su despedida en un clima de emoción general.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades

Al Monumental con el Heredero y sin Martínez

El Pincha carga energía y le apunta a Flamengo

Un puma suelto pone en alerta a vecinos

Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional

El contrato de Chelo Torres y una alerta

Scaloni pateó el tablero con la prelista de 55 jugadores para el Mundial: sorpresas, ausencias y más

Germán Conti, el dueño de la defensa tripera
Últimas noticias de Espectáculos

“Contemplaciones”: un platense entre jirafas y rinocerontes blancos

Con mucha presencia española, el festival de Cannes levanta el telón

La China fitness y hot: el “trofeo” de Mauro Icardi

“El Diablo viste a la moda 2” sigue taconeando
Información General
Anticonceptivos: llega una nueva píldora de hasta “cinco días después”
Un puma suelto pone en alerta a vecinos
Logran crear en Argentina un cerdo para xenotrasplante
Escándalo en el aire: quiénes son los pasajeros demorados por intentar tener sexo en un vuelo a Rosario
Envíos a domicilio: crecen los pedidos pero cada vez alcanza para comprar menos
Deportes
Germán Conti, el dueño de la defensa tripera
Al Monumental con el Heredero y sin Martínez
Pereyra alcanzó un récord en el Siglo XXI
El contrato de Chelo Torres y una alerta
La Reserva recibe a Banfield en Estancia Chica
Policiales
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Se abre la novena jornada de debate por Maradona
VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
Prisión preventiva por un crimen en Los Hornos
La Ciudad
Hace dos meses que una cuadra está a oscuras por luminarias que no funcionan en 19 y 522
El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata
Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
VIDEO. La nafta no para de subir: cómo afecta al bolsillo de los platenses
VIDEO.- “Tarifazo” escalonado en el tren y los micros para ir a CABA: los nuevos valores que asfixian a los pasajeros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla