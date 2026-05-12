Versus fuerte y uno dijo chau: cómo fue la eliminación en Gran Hermano entre Daniela De Lucía y Danelik

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Luego de una semana de placa negativa y oculta para los jugadores, la casa de Gran Hermano volvió a tener una gala de eliminación cargada de tensión.
Así, el versus final se dio entre Daniela De Lucía y Danelik, dos participantes que quedaron cara a cara luego de que se definieran los verdaderos y falsos nominados.
Con el 52,9% de los votos contra el 47,1%, el público decidió que Daniela fuera la nueva eliminada del reality.
Allí, el resultado sorprendió a varios dentro de la casa.
Pero, al conocerse el resultado, el clima en la casa se volvió emotivo. Daniela se acercó a sus compañeros antes de dejar la competencia y dejó ver su tristeza por la salida. "Como los voy a extrañar", dijo mientras abrazaba uno por uno a los participantes.
El momento estuvo marcado por el afecto general, incluso en medio de la tensión propia del juego.
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Por su parte, Danelik, su rival en el versus, se mostró contenida. Lejos de cualquier festejo, terminó abrazando a Daniela en un gesto que sorprendió a varios dentro y fuera de la casa.
Entonces, su salida no solo generó impacto por lo ajustado del resultado, sino también por la manera en la que se despidió, manteniendo un tono de respeto hacia sus compañeros y hacia la dinámica del reality.
El "Big" destacó justamente esa actitud, valorando su comportamiento dentro de la competencia.
Finalmente, en los últimos segundos dentro de la casa, antes de cruzar la pasarela, Daniela dejó una última consigna para el grupo. "Ya saben que canción tienen que cantar", advirtió, anticipando el cierre emotivo de su salida.
Apenas inició su camino por la pasarela del jardín, sus compañeros comenzaron a entonar "Un Velero Llamado Libertad", acompañando su despedida en un clima de emoción general.
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