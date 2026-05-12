El rating del debut de "Triángulo Amoroso", la serie de Wanda Nara y Maxi López

Este lunes 11 de mayo, Triángulo Amoroso, la serie vertical de Maxi López y Wanda Nara, se estrenó en la pantalla de Telefe y en las redes del canal.

Por ser el debut, se pudo ver al término de Pasapalabra.

Asimismo, en Instagram, ya están disponibles otros cuatro capítulos. Sin dudas, la expectativa por verlos se notó en los números.

Telefe dio en el clavo: Maxi López y Wanda Nara es una combinación que gusta en el público, sea por la razón que sea. Pasapalabra le entregó un piso de 10.3 puntos de rating y Triángulo Amoroso escaló enseguida.

El primer capítulo duró poco más de un minuto y obtuvo un 12.2, muy alto para lo que está acostumbrado el horario.

Por otra parte, para Gran Hermano Generación Dorada esto fue un empujón importante. El reality solía recibir un piso complicado de Pasapalabra, no mucho más a 10. Gracias a Triángulo Amoroso, pudo subir hasta 13.2 puntos de rating y, a medida que transcurría la gala de eliminación, superaron los 14.

En las redes, en tan solo la primera hora, el primer video de Triángulo Amoroso superó las 500 mil vistas.

Aquí, cabe recordar que en las plataformas ya están subidos los primeros cinco capítulos. El segundo obtuvo más de 300 mil reproducciones. El tercero, con la presencia de Yanina Latorre, tenía más de 240 mil.

En el cuarto capítulo de Triángulo Amoroso presentan a "la China" y, en la primera media hora, superó las 290 mil reproducciones. El último, donde aparece Lautaro Rodríguez, quien interpretaría a Mauro Icardi con los colores del Galatasaray, ya superó las 270 mil vistas.

Vale destacar que, e el primer capítulo, Wanda Nara y Maxi López se ven las caras en una reunión creativa. Una productora les propuso hacer una serie que los ponga como una pareja, que viajará al Mundial y hará diferentes acciones comerciales. Sin embargo, tendrán que jugar entre la ficción y la realidad.