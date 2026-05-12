Logran crear en Argentina un cerdo para xenotrasplante

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Nació en Argentina la primera cerdita “triple knockout” de América latina: un animal con tres genes desactivados mediante una técnica de edición génica, cuyos órganos resultan entre un 70 y un 80 por ciento menos visibles para el sistema inmune humano que los de un cerdo convencional. Se trata del tercer caso documentado en el mundo de un animal con estas características, después de los desarrollados en Estados Unidos y China.
El logro, que tuvo lugar el 8 de abril pasado pero se difundió esta semana, es de una startup biotecnológica incubada en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín.
Se trata de CrofaBiotech, una empresa cofundada por el investigador Adrián Mutto, el médico cirujano especialista en trasplantes Adrián Abalovich y la especialista en negocios Mariela Balbo.
Los tres genes desactivados son los que desencadenan un rechazo hiperagudo cuando un órgano de otra especie entra en contacto con sangre humana. Sin esos antígenos, el sistema inmune del receptor no tiene dónde atacar.
A diferencia de otros métodos que editan directamente embriones fecundados —con el riesgo de obtener animales donde no todas las células portan la modificación—, el equipo optó por la clonación a partir de una línea celular ya modificada. Eso garantiza que el cien por ciento de las células del animal nacido porta los tres genes inactivados.
El proyecto tiene una dimensión concreta: en la Argentina hay alrededor de 7.000 pacientes en lista de espera para un trasplante renal y más de 30.000 en diálisis. A escala mundial, solo el 7,14 por ciento de quienes esperan un órgano llega a recibirlo.
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El paso siguiente es incorporar siete genes humanos al perfil genético del animal —un proceso denominado knock-in— para hacerlo aún más compatible con el organismo receptor. Luego, el equipo presentará los resultados preclínicos ante el Incucai. Si son satisfactorios, los primeros trasplantes experimentales se realizarían en pacientes con muerte cerebral, en hospitales públicos y bajo supervisión médica estricta.
Se trata del tercer caso en el mundo después de los presentados por EEUU y China
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