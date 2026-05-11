Escándalo en el aire: quiénes son los pasajeros demorados por intentar tener sexo en un vuelo a Rosario

En las últimas horas, se conocieron las identidades de los pasajeros que fueron demorados por intentar tener relaciones sexuales en un vuelo internacional con destino a Rosario. En ese marco, no se trataría de una pareja con una relación sentimental sino que se habrían conocido durante este trayecto.

De acuerdo a la información trascendida, los involucrados serían Mauricio C. y Sandra O., que fueron detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras protagonizar el incidente en la cabina de clase ejecutiva.

El hombre tiene 54 años, es de Rosario y se desempeña como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. Asimismo, estaría casado y tiene tres hijos. Por su parte, la mujer tiene 59 años, es divorciada y vive en la misma ciudad de la provincia de Santa Fe. En la actualidad, es dueña de un centro de día y rehabilitación.

Cabe recordar que los dos pasajeros fueron demorados y trasladados para realizar las actuaciones de rigor, incluyendo la toma de fotografías y fichas personales. La causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Comisaría 12ª y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”, aunque no se descarta que la competencia judicial pueda modificarse debido a que el hecho ocurrió en un vuelo internacional (provenía desde Panamá).

La situación había sido advertida inicialmente por una pasajera que viajaba con su nieta en clase ejecutiva. Frente a ello, una azafata alertó al comandante y, al aterrizar, la policía subió al avión y detuvo a la pareja. Según la denuncia, ambos pasajeros fueron sorprendidos por la tripulación con “prendas bajas” en la cabina ejecutiva, lo que motivó la intervención de la PSA.



